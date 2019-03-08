〈2019男裝週〉Dunhill精緻二元

2019-03-08

記者方惠宗／台北報導

現代服裝的「二元性」（Duality）越來越被彰顯，然而，設計師理想的二元性，並非起於二元對立，而是雙重融合。如Dunhill創意總監Mark Weston針對本次設計所說，「二元性是Dunhill持久不變的主題，是品牌與生俱來的特質之一」，包括傳統與顛覆、職場與街頭等概念，將英倫服飾文化的二元性展現的淋漓盡致。

Mark Weston擷取上世紀80年代的上流精緻著裝、層疊休閒裝與日式樸素元素，戲劇性地顛覆都市與鄉村裝扮。明顯的，休閒的合身剪裁取代經典的雙排釦西裝外套，和服剪裁風格賦予別緻的新式優雅；開衩嵌邊長褲與鄉村紳士風綁腿設計，都是致敬80年代的休閒風格。

面料上，奢華的晚禮服面料取代野戰夾克和休閒剪裁的科技面料，羅緞錦和雲紋綢演繹出更多實用造型，耐久的英倫風燈芯絨亦以慵懶之姿飄逸垂墜，其紋路與奢華皮革及布料條紋彼此呼應。

與其說Dunhill所呈現的是奢華與街頭、實用與優雅、輕鬆與精緻，或是修身剪裁與開衩嵌邊長褲等各式風格的交匯混合，倒不如說它更像是用輕鬆安逸的態度，演繹出現代時尚人士所追求的著裝體驗，無論是獵鹿帽（Deerstalker）、精美的馬海毛（Mohair）西裝或尼龍襯衫，都能彼此映襯，傳統與前衛並行不悖。

新西服‧新融合

西裝明顯的線條改變，休閒的合身剪裁取代經典的雙排釦西裝外套，和服剪裁風格賦予別緻的新式優雅，英式與日式融合、都會與休閒融和，賦予西服輕鬆的新氛圍。

圖片提供／Dunhill

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