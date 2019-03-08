〈2019男裝週〉Fendi二元共舞

2019-03-08

記者方惠宗／台北報導

Karl Lagerfeld人生最後指導的一場秀，米蘭男裝週發布的Fendi 2019秋冬男裝系列，在以「盟友」之姿坐鎮指導的Karl Lagerfeld與Fendi家族第三代傳人、配飾及男裝創意總監Silvia Venturini Fendi近乎終生的合作關係中，本季以「客座藝術家」揭示兩種個性相融的新美學：黑色、米色和棕色為主的配色裡，未來主義與古典主義和諧共舞，以紅色、靛藍色以及拼貼印花點綴。Silvia表示，「二元論存在於Fendi的DNA裡，以各種形式呈現在世人面前。」

Karl Lagerfeld自1965年執掌Fendi設計超過半世紀的歲月、包括雙F標誌，為品牌塑造出無法取代的迷人樣貌。本季，在Silvia的穿針引線下，Karl Lagerfeld的設計彰顯於嚴謹的肩部剪裁、不對稱領口，到帶有金屬光澤的鮮明黑色和經典中性色調，幽默感與詼諧的錯視效果比比皆是，例如擁有拉鍊分叉袖的針織衫。

FF Logo與手寫書法字體交替出現，在金鍊、騎士戒指等配件上也能見到。Karl Lagerfeld更透過美術拼貼手法幻化出自己的世界觀，FF Logo畫作、手寫字母和復古照片，藉由數位印花絲綢、羊毛皮嵌花和透明網眼布料，訴說獨特製作工藝。此外，Fendi經典Baguette包款首次推出男包，尺寸包括迷你與大型款，可當成斜背包、手提包或腰包。

新西服‧雙色西服

Karl × Silvia近乎終生的合作關係，本季雙色拼接西裝看似將西裝一分為二，左右領片各有風格。Silvia說：「運用Fendi的巧妙手法，精緻裁縫形式捲土重來的時機已經成熟。」

圖片提供／Fendi

擁有拉鍊分叉袖的針織衫。

Fendi以「客座藝術家」揭示兩種個性相遇的全新美學。

嚴謹的肩部剪裁與不對稱領口的絕美搭配。

Karl Lagerfeld將手寫字句、圖片與草稿幻化拼貼印花。

雙色西裝：一邊為新月領（Shawl Lapel），一邊為方角領（Regular Notch Lapel）。

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