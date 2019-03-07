動手玩中階Sony Xperia 10 Plus － 寬螢幕21：9 看電影爽度加分

2019-03-07

記者吳佩樺／台北報導、攝影

Sony在上週的全球行動通訊大會發表多款新機，業界首度採用21：9寬螢幕，包括旗艦Xperia 1、中階Xperia 10系列，帶有日系味道的修長外形，被稱讚「Sony魂回歸」。

其中中階Xperia 10系列搶先旗艦本週在台上市，Xperia 10系列共Xperia 10 Plus、10，本篇以Xperia 10 Plus進行快速動手玩。21：9螢幕的最大賣點是符合電影規格，以Xperia 10 Plus實測觀看電影，不會有上下黑框的問題，爽度更高。

此外，Xperia 10 Plus是Sony中階首款具備後2鏡頭，支援2倍光學變焦；免1.2萬元價格，性價比還算不錯。

部分圖片提供／三星、蘋果、Sony

Sony本週上市中階Xperia 10系列，主打21：9寬螢幕，較高階的Xperia 10 Plus單機售價11,990元。

Sony Xperia 10 Plus採用長方型設計，長度約16.7公分，跟去年旗艦XZ3的圓弧設計很不一樣。

Sony Xperia 10 Plus側邊設置指紋辨識鍵。

Sony Xperia 10 Plus台灣販售4G+4G雙卡。

Sony Xperia 10 Plus是Sony中階首款具備雙後鏡頭。

用6.5吋Sony Xperia 10 Plus（上）觀看21：9比例的電影，跟18：9（下）手機相比不會有上下黑框的問題。

Sony Xperia 10 Plus自家中階首款設置後雙鏡頭，支援2倍光學變焦。

2倍光學變焦

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