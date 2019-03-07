動手玩中階Sony Xperia 10 Plus － 寬螢幕21：9 看電影爽度加分

記者吳佩樺／台北報導、攝影
Sony在上週的全球行動通訊大會發表多款新機，業界首度採用21：9寬螢幕，包括旗艦Xperia 1、中階Xperia 10系列，帶有日系味道的修長外形，被稱讚「Sony魂回歸」。
其中中階Xperia 10系列搶先旗艦本週在台上市，Xperia 10系列共Xperia 10 Plus、10，本篇以Xperia 10 Plus進行快速動手玩。21：9螢幕的最大賣點是符合電影規格，以Xperia 10 Plus實測觀看電影，不會有上下黑框的問題，爽度更高。
此外，Xperia 10 Plus是Sony中階首款具備後2鏡頭，支援2倍光學變焦；免1.2萬元價格，性價比還算不錯。
部分圖片提供／三星、蘋果、Sony
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Sony本週上市中階Xperia 10系列，主打21：9寬螢幕，較高階的Xperia 10 Plus單機售價11,990元。
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Sony Xperia 10 Plus採用長方型設計，長度約16.7公分，跟去年旗艦XZ3的圓弧設計很不一樣。
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Sony Xperia 10 Plus側邊設置指紋辨識鍵。
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Sony Xperia 10 Plus台灣販售4G+4G雙卡。
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Sony Xperia 10 Plus是Sony中階首款具備雙後鏡頭。
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用6.5吋Sony Xperia 10 Plus（上）觀看21：9比例的電影，跟18：9（下）手機相比不會有上下黑框的問題。
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Sony Xperia 10 Plus自家中階首款設置後雙鏡頭，支援2倍光學變焦。
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2倍光學變焦
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