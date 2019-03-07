最貴都破5萬元！ － 三星S10+ PK 蘋果iPhone Xs Max實測比一比

2019-03-07

記者吳佩樺／台北報導、攝影

不只去年上市的蘋果iPhone Xs Max大容量版突破5萬元，明（8）日正式在台開賣的三星S10+頂規版也衝破5萬元大關，旗艦手機一再挑戰高價極限，本篇以7大面向進行二款實測比一比！

1.螢幕

從正面很容易分辨三星S10+跟蘋果iPhone Xs Max，三星S10+採用開孔螢幕，因此螢幕上只會看見用來裝前鏡頭的小孔，蘋果iPhone Xs Max則有明顯的「瀏海」。而在「滿版」全螢幕的趨勢下，蘋果帶起的瀏海風在今年有式微的跡象，預計下半年現身的新iPhone也會拋棄瀏海，以新設計跟大家見面。

2.機身

蘋果iPhone Xs Max採用玻璃機身，三星S10+則有分陶瓷跟玻璃機身，頂規版用的是陶瓷，圖中為玻璃。此外，蘋果iPhone Xs Max的機背鏡頭採直列設計，三星S10+則為橫列。

3.輕巧

三星S10+雖然塞進後3鏡頭，機身厚度仍僅7.8公厘，最輕重量175公克，比自家Note 9還輕薄。蘋果iPhone Xs Max機身厚度7.7公厘，重量208公克。此外，蘋果自iPhone 7便取消3.5mm耳機孔，三星依舊沒有跟進。

4.解鎖

三星S10+此次加入了超聲波螢幕指紋解鎖，跟臉部解鎖互相搭配，實測超聲波螢幕指紋解鎖的優點，即使不開燈、不點亮手機螢幕，照樣能進行解鎖；但辨識速度跟市面他牌沒有太大的差異，均要稍微按壓才容易解鎖成功。蘋果iPhone Xs Max雖然僅有臉部辨識，但準確度很高，接近全黑環境亦能解鎖。

5.效能

蘋果iPhone Xs Max採用A12處理器，效能沒話說，測試軟體《安兔兔》跑分逾34萬分。三星S10+台灣的是Exynos 9820處理器，記者手中測試的是8GB版，跑分逾33萬分，同樣不錯。順帶一提的是，最頂規的蘋果iPhone Xs Max配置4GB+512GB、三星S10+是12GB+1TB，雖然都開價5萬多元，三星S10+整體容量大1倍。

6.電力

二款手機的續航力，以追劇App實測，三星S10+配置4,100mAh電池，約能連續追劇12小時32分鐘。蘋果iPhone Xs Max電池3,174mAh，約能連續追劇9小時45分鐘。

7.拍照

〈超廣角〉

三星S10+配置後3鏡頭，蘋果iPhone Xs Max後2鏡頭，三星S10+主要是多了1顆超廣角鏡頭，實際拍攝美國舊金山金門大橋，三星S10+可拍出更廣闊的照片，廣角最大達123度；不過蘋果iPhone Xs Max的廣角在一般拍攝已經夠用。

〈2倍光學變焦〉

三星S10+跟蘋果iPhone Xs Max都具備2倍光學變焦，遠距拍攝美國舊金山金門大橋，2款的清晰度差不多。

〈近拍〉

大太陽下近拍花卉，三星S10+在AI的調校下，明顯增艷顏色，花卉的色彩比較濃；蘋果iPhone Xs Max接近原物，喜好見仁見智。

〈夜景〉

晚上拍攝台北101，三星S10+同樣在AI運作下，刻意降低天空的彩度，讓天空跟燈光的對比更強烈；蘋果iPhone Xs Max整體亮度比較高，喜好見仁見智。

註：因報紙印刷，照片有先許失真，請讀者見諒。

【綜合評論】

僅以三星S10+跟蘋果iPhone Xs Max比較，三星S10+堪稱是款「集大成」手機，幾乎塞進時下流行的所有功能，該有的都沒少，各方面表現皆可圈可點。蘋果iPhone Xs Max的最大優勢還是在於A12處理器的效能，手機操作的順暢度跟直覺性是各大品牌中的佼佼者。

拍照部分，二款都有優秀水準，三星S10+在AI調校下，會增艷色彩，但又不至於太過誇張，蘋果iPhone Xs Max顏色則接近原物，喜好見仁見智。不過三星S10+多了一顆超廣角鏡頭，用來拍攝風景、建築物等很實用；下一代iPhone現也已流傳會升級後3鏡頭。須提醒的是超廣角免不了會有畫面變形的問題，尤其是拍人。

〈實測記者〉

吳佩樺，自由時報3C線記者，10年資歷。

〈實測記者〉 吳佩樺，自由時報3C線記者，10年資歷。

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三星S10+、蘋果iPhone Xs Max實測比一比。

三星S10+

三星S10+

蘋果iPhone Xs Max

蘋果iPhone Xs Max

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