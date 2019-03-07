第89屆 日內瓦車展 重要秀車巡禮

2019-03-07

記者方維鐸／綜合外電報導

雖說近年國際性車展的重要性已大不如前，但最具全球化色彩的日內瓦車展依舊是參展品牌最多的車展，舉凡歐、美、日、韓等汽車先進國家的廠牌，到第3世界國家的新興車廠或汽車設計工作室，都不願意錯過這一年一度的車壇盛會。瑞士本身並非汽車工業大國，日內瓦車展向來都不是單一汽車市場的縮影，這裡呈現的是多元的汽車文化與最新的車壇趨勢，所以不會像其他區域性、商業性色彩濃厚的車展那般日漸沒落。

第89屆日內瓦車展的展期為3月7～17日，展前的5、6兩日僅先開放給媒體預覽，7日開始才讓一般民眾購票參觀。本文蒐集了較具話題性的參展車款，讓讀者們先睹為快。

「Alfa Romeo Tonale 概念車」

向來跟熱血跑格緊密連結的義大利品牌Alfa Romeo，也毫不免俗地推出了一款時興的小型跨界休旅概念車Tonale，一旦加入了該品牌經典的設計元素，即使是高底盤休旅車也會讓人感受到激情與熱力。儘管Tonale概念車呈現的是相當感性的車內外視覺感，但Alfa Romeo不忘宣稱這是他們首度嘗試plug-in hybrid的作品，就是要跟未來能源扯上一點關係。雖然現在還看不到動力系統的相關陳述，但可以預見未來會先有汽柴油動力的產品推出。

「Audi Q4 e-tron 概念車」

此番Audi展出的Q4 e-tron概念車，是以福斯集團MEB電動車模組化平台所開發的中型電動跨界休旅之作，不免會讓人聯想到日前才宣示下一代會只出電動車的Porsche Macan。前後軸各有一具電動馬達（前軸75 kW，後軸150 kW），系統綜效輸出為225 kW（約合306匹馬力），其0～100公里／時加速只需6.3秒，充飽電在WLTP測試規範下可行駛450公里，Audi預計在2020年下半將Q4 e-tron正式量產上市。

「Honda e 電動原型車」

這次Honda展出的e電動原型車已經非常接近量產化階段，所以跟當初Urban EV概念車有明顯差異，已採用了實用的5門車體設計，但透過隱藏式車門把和可收縮的攝影機側視鏡，仍保有當初概念車簡單俏皮的車身線條基調。其充電插座設置於車頭引擎蓋上（但其實並沒有引擎），以電動馬達驅動後輪，30分鐘即可充飽80%的電能，行駛距離可達200公里，預計今年即可在日本國內上市，未來也可望在部分歐洲國家銷售。

「Ferrari F8 Tributo」

義大利Ferrari車廠在本屆日內瓦車展發表了488 GTB的後繼車F8 Tributo，其後中置的3.9升V8雙Turbo引擎以具有散熱鰭口的全透明引擎罩覆蓋，最大馬力輸出一舉提升至720匹，透過7速雙離合器變速系統將動力傳遞至後輪，由靜止加速至時速百公里僅需2.9秒，極速可直上340公里／時；車上配置的Ferrari Dynamic Enhancer動力強化系統在RACE模式下即可啟動，讓車主能輕鬆地將車輛性能發揮到淋漓盡致。

「Lamborghini Aventador SVJ Roadster」

繼去年美國圓石灘車展Lamborghini發表了在紐柏林賽道創下6分44秒97單圈紀錄的Aventador SVJ之後，今年日內瓦車展又推出敞篷版的Aventador SVJ Roadster，同樣擁有ALA 2.0 主動式空力系統，以滿足層峰性能買家的期待。其6.5升V12引擎的最大馬力為770匹，0～100公里／時加速僅2.9秒，0～200公里／時加速也只要8.8秒，最高時速更可突破350公里／時，歐洲售價38萬7,007歐元起（未稅）。

「Mazda CX-30」

Mazda在日內瓦發表的全新跨界休旅，並非大改款的CX-3，也不是歐洲媒體所臆測的CX-4，而是跌破大家眼鏡的CX-30。跟新一代Mazda3一樣採用Skyactiv-Vehicle Architecture平台的CX-30，車長為4,395mm，軸距為2,655mm，分別比新Mazda3掀背車的4,459mm和2,725mm要短，Mazda將它定位介於CX-3和CX-5之間，並會因應各地市場需求，提供不同的引擎動力編成，不過大致動力選項仍會跟新Mazda3差不多，另會有i-Activ AWD全時4驅車型。

「Mercedes-Benz新CLA Shooting Brake」

雖然Mercedes-Benz停產了中大型的CLS Shooting Brake車款，但是採前驅模組化底盤開發的新一代CLA Shooting Brake則在日內瓦車展全球首演。本車座艙大抵延續新A-Class和CLA的格局基調與設計鋪陳，具有嶄新的雙螢幕介面及MBUX系統，後廂載物空間擁有旅行車的實用機能，但車身線條卻更流線曼妙，呈現Shooting Brake獨特的個性之美。動力配置上預計不會跟A-Class有太大差異，未來也會有Mercedes-AMG性能車款。

「Peugeot新208」

Peugeot這次日內瓦車展的重量級新車首推全新208車系，同時首度推出全電動的e-208，兩者外觀上除了一些細節的差異外，幾乎如出一轍，延續了現行508車系的家族設計DNA，諸如獅爪造型的頭尾燈、水箱護罩網格等。e-208電動車配置輸出約合136匹最大馬力與26.5公斤米最大扭力的電動馬達，0～100公里／時加速需時8.1秒，在歐盟WLTP測試規範下的行駛距離達340公里，已很接近目前內燃機汽車的性能水準。

「Škoda Karmiq」

在國內頗受歡迎的捷克車廠Škoda，本屆車展雖有劃時代的Vision iV電動概念車，然而台灣消費者感興趣的肯定是全新小型跨界休旅Karmiq。其命名延續該品牌高底盤休旅車k開頭、q結尾的慣例，同樣是以福斯集團MQB模組化平台所開發，車長4米24，軸距卻有2米65，在有限的尺碼創造絕佳的空間感，搭載1.0 TSI、1.5 TSI和1.6 TDI等汽柴油動力，並可搭配7速DSG雙離合器自手排變速系統，最快預計今年底台北車展可導入國內。

「Subaru VIZIV Adrenaline 概念車」

Subaru VIZIV Adrenaline跟過去出現過的幾款VIZIV系列的概念車一樣，也是純粹讓人看外型設計的概念之作，直接聯想到的就是下一代的XV跨界休旅車。VIZIV Adrenaline的車側鈑件造型凹凸有緻、充滿立體感，結合粗獷而富視覺張力的黑色塑料防刮護具，體現該品牌Dynamic x Solid的設計語彙。不過以往的經驗告訴我們，Subaru向來都有概念車和量產車之間鴻溝過大的問題，所以在看到下一代XV實車之前，先不要有太高的期待。

「Volkswagen T-Roc R」

儘管日內瓦車展前福斯集團之夜秀出了宛若沙灘車的Volkswagen ID Buggy概念車，但對大多數愛車人來說，高性能的T-Roc R才是該品牌最有魅力的展場秀車。車上搭載跟Golf R相同的2.0升TSI引擎，擁有300匹最大馬力與40.8公斤米峰值扭力，結合7速DSG雙離合器變速箱與4MOTION全時4驅系統，由靜止加速至時速百公里僅需4.9秒，極速約定成俗地被限制在250公里／時，性能實力與同集團血緣相近的Audi SQ2不分軒輊。

圖片提供／Alfa Romeo、Audi、Honda、Ferrari、Lamborghini、Mazda、Mercedes-Benz、Peugeot、Škoda、Subaru、Volkswagen

Subaru VIZIV Adrenaline概念車

Ferrari F8 Tributo

Škoda Karmiq

Peugeot新208

Mazda CX-30

Mercedes-Benz新CLA Shooting Brake

Lamborghini Aventador SVJ Roadster

Audi Q4 e-tron 概念車

Volkswagen T-Roc R

Honda e 電動原型車

Alfa Romeo Tonale概念車

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