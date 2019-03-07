寶格麗Wild Pop頂級珠寶 自由瑰麗

2019-03-07

〔記者林欣若／台北報導〕義大利珠寶世家寶格麗（Bvlgari）與美國普普藝術大師安迪‧渥荷（Andy Warhol）相遇，譜出了瑰麗燦爛的Wild Pop頂級珠寶系列，這系列結合80年代活力、自由的靈魂，以充滿實驗性的藝術風格，展現寶格麗獨有的義式美學。

1970年代因為義大利的治安問題，寶格麗前往紐約展店，開啟了與安迪‧渥荷的緣份，安迪‧渥荷豪不吝惜展現對寶格麗的讚賞，在擔任造型師時，大量搭配寶格麗的珠寶，自己也有不少收藏，他甚至想用畫作與寶格麗交換珠寶。到了1980年代，寶格麗在美國已經成了引領潮流的珠寶品牌，安迪‧渥荷曾對寶格麗傳人Nicola Bvlgari表示：「對我而言，你的珠寶就是80年代，每個人都想模仿。」

寶格麗將80年代標誌性的珠寶風格，展現在2019 Wild Pop頂級珠寶系列，這系列代表著一段品牌的巔峰、同時也向一段互挺的友誼致敬，安迪‧渥荷絹版印刷中濃烈的色彩、他作品中出現過的蝴蝶、以及他的愛貓Sam都出現在Wild Pop系列，不論是用色、造型或是工藝，都跳脫頂級珠寶的傳統路數，3／14至3／16日，寶格麗將在微風南山藝文展演中心展出以Wild Pop系列為主軸的逾200件獨一無二頂級珠寶與腕錶作品。

寶格麗Wild Pop ANDY WARHOL系列頂級彩寶胸針。

寶格麗Wild Pop ANDY WARHOL系列Pop Flowers頂級彩寶頸鍊。

寶格麗Wild Pop MUSIC系列Stay in Tune頂級縞瑪瑙、珍珠母貝與鑽石項鍊。

寶格麗Wild Pop POP 80’s系列 U.F.J.（Unidentified Flying Jewel）頂級橄欖石、綠玉髓與鑽石戒指。

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