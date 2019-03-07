世界首只宇舶黃色藍寶石腕錶 驚豔登台─台灣最速男楊俊瀚站台 嚮往交手牙買加閃電

2019-03-07

〔記者方惠宗／台北報導〕「台灣最速男」楊俊瀚跟「牙買加閃電」波爾特將在田徑場上一決高下？儘管只是玩笑一問，已激起無限想像！

地點在頂級製錶品牌宇舶錶（HUBLOT）台北101專賣店，台灣短跑名將楊俊瀚昨（6）日為奢華腕錶初次登台、現身「宇舶錶2019年日內瓦錶展」新品預覽會，與換上「超短男生頭」髮型的女星謝沛恩一同詮釋年度新作。楊俊瀚知道多項短跑世界紀錄保持人、2017年退役的牙買加短跑運動員波爾特（Usain Bolt）是宇舶錶品牌大使，被主持人玩笑似的問到「兩人有無機會一決高下？」楊俊瀚笑稱，波爾特是個傳奇，「會向傳奇人物看齊！」

宇舶錶於現場展出今年1月在瑞士日內瓦錶展發布的世界第一只黃色藍寶石計時碼錶，再次引發震撼。這是繼透明藍寶石、透明黑、透明紅與透明藍色藍寶石錶殼後，再次研發出業界首創的黃色藍寶石。熱情愉悅的耀眼澄黃色活力四射，不但色調吸睛，同時保有藍寶石的耐磨高硬度與澄澈通透感，亦是業界硬度最高的錶殼材質，重量僅107克，搭載宇舶HUB4700自動上鏈鏤空機芯，動力儲存50小時。該錶款全球限量僅100只，據悉已吸引不少買家登門。

宇舶展現最著稱的材質融合技術與藝術創意，場內還可見Big Bang藍色藍寶石陀飛輪五日鏈腕錶、Big Bang Unico魔力藍陶瓷計時碼錶，以及經典融合系列Orlinski黑陶瓷陀飛輪五日鏈腕錶等話題新款。宇舶錶「2019年日內瓦錶展」新作自即日起展至3月8日。

宇舶Spirit Of Big Bang黃色藍寶石計時碼錶散發熱情愉悅，象徵榮耀歡慶、財富與智慧。搭配One Click單鍵替換錶帶裝置。3,270,000元。全球限量100只。

宇舶Big Bang藍色藍寶石陀飛輪五日鏈腕錶。搭配One Click單鍵替換錶帶裝置。5,396,000元。全球限量30只。

謝沛恩為新角色換上新髮型，透露新戲即將開拍。她佩戴宇舶Big Bang One Click皇金鑽圈腕錶搭配兔絨錶帶。錶款，3,238,000元。

楊俊瀚現身「宇舶錶2019年日內瓦錶展」新品預覽會。圖為楊俊瀚展示宇舶Big Bang Unico皇金鑲鑽計時碼錶，1,273,000元。

宇舶Big Bang Unico魔力藍陶瓷計時碼錶。搭配One Click單鍵替換錶帶裝置。651,000元。全球限量500只。

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