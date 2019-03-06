全新Peugeot 208/e-208外型酷帥 日內瓦車展全球首演

2019-03-06

﹝記者方維鐸／台北報導﹞法國 Peugeot 車廠3月7日正式展開的日內瓦車展將發表以PSA集團新世代小型車CMP模組化底盤平台所打造的全新208掀背車，儘管原廠已對外宣布將不再推出個人化的3門208，但同步亮相的e-208電動車款仍成為現場媒體鎂光燈的焦點。

外觀上其實汽柴油動力208和電動e-208除了一些細節、徽飾字樣的差異外，基本上如出一轍，延續了現行508車系的家族設計DNA，諸如獅爪造型的頭尾燈、水箱護罩網格等，讓你一看就知道這是Peugeot品牌的新產品。

引擎動力則延續既有的1.2升汽油3缸PureTech和1.5升柴油4缸BlueHDi，搭配5、6速手排或EAT6、EAT8自排變速系統。e-208電動車則配置輸出約合136匹最大馬力與26.5公斤米最大扭力的電動馬達，在歐盟WLTP測試規範下的行駛距離可達340公里，由靜止加速至時速百公里僅花上8.1秒，相當接近目前內燃機動力車款的性能表現。

至於這款帥氣有型的法系掀背小車何時才會導入國內，現在只能告訴你肯定不會在今年，如果獅迷們發揮念力去驅策總代理寶嘉聯合，看看今年底的台北車展有沒有可能先運來展示。

Peugeot 進化全新CMP模組化底盤的新世代208掀背車將在3月7日展開的日內瓦車展正式全球首演。

座艙則延續近期該品牌新車上的3D i-Cockpit駕駛導向直覺式操作介面設計，並提供全液晶儀表板，整體鋪陳相當前衛有個性。

Peugeot 同時還將推出純電動的e-208，除了車尾208車型字樣加上了e之外，後保桿下方自然不會有排氣尾管，成為其外觀與一般汽柴油208的明顯區別。

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