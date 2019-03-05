純淨綠能保養 零碳天然友善環境

2019-03-05

〔記者凃盈如／台北報導〕台灣品牌吹起一陣純淨保養、綠能風潮。「最綠」的台灣保養品牌「歐萊德」，在去年創下10年來最高的35%的業績成長，在歐洲、中東市場也締造銷售佳績，看好東京奧運即將帶動環保意識興起，歐萊德董事長葛望平宣布2019年將插旗日本，計畫於東京中目黑拓點開設街邊店。

歐萊德在2012年就創立綠建築總部，講究零碳永續、綠能、節電等精神，品牌善於將不再被利用的資源發揮再生價值，不論是農產廢棄物再利用、包裝瓶身使用百分百再生塑膠製成，都徹底落實「零碳永續」，且於世界各地獲獎不斷。品牌熱銷的「咖啡因養髮液」，推出至今已熱賣18座台北101高度，成為全球明星熱銷商品。去年歐萊德更通過企業組織型及五大類品項中的9項產品碳中和確證，並加入RE100 再生能源倡議，承諾2025年達到企業100%再生能源使用，成為全球第一家零碳美妝品牌。

無獨有偶，隨著消費者對於「安全無毒」、「透明標示」、「環境永續」的意識提升，台灣B型企業綠藤生機也於近日發表的「綠藤 FAITH 配方原則」，以及「綠藤成分說明書」，強調品牌對於成分選用的嚴謹，不盲目信仰天然，而是盡可能從天然來源中找到更安全的解答。品牌表示，本次領先業界建構了超越2,400個「非必要成分清單」，若成分本身或製程，對於肌膚或環境具有疑慮或風險，皆不採用，例如：市售常見的 SLS/SLES、矽靈等。藉由品牌自主揭露成分與配方，更於官網發表「綠藤成分說明書」，解析每一個成分來源與用途，幫助消費者選擇對肌膚與環境更安全友善的產品。

歐萊德董事長葛望平宣布搶攻東京奧運商機，預計今年Q4前進日本東京拓點 。（圖片提供：歐萊德）

歐萊德海外市場目前突破超過40個國家，明星商品「咖啡因養髮液」讓全球沙龍設計師界驚豔，銷售量達18座台北101大樓的高度。（圖片提供：歐萊德）

全球保養掀起「純淨」浪潮，人們愈加關注肌膚保養成分是否安全，綠藤生機於近日發表的「綠藤 FAITH 配方原則」，幫助消費者選擇更安全、友善的商品。（圖片提供：歐萊德）

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