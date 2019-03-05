信義房屋永續推動社造計畫

2019-03-05

〔記者林欣若／台北報導〕信義房屋為鼓勵民眾積極參與社區營造永續之道、找到長期投入社區的人才，特別推動「全民社造行動計畫」，比賽類別共有「築夢個人類」、「幸福社區類」及「深耕校園類」，即日起開始徵件，最高贊助50萬元。

「全民社造行動計畫」源自於信義房屋自2004年推動「社區一家計畫」，至今累計投入超過新台幣3億元經費、累計提案總件數達9,678件，已有2,179個單位或個人、學校獲得實質的獎金協助，也是全台唯一民間企業獲得「總統文化獎-在地希望獎」肯定，不僅是國內單一企業長期支持的社區改造計畫，更是國內目前唯一全齡都能提案的社造計畫。

信義房屋表示，呼應即將施行108課綱，期待學生接受教育後，能夠積極回應個人或社會生活需求，今年的「全民社造行動計畫」不但廣邀各族群參與，計畫提案類組再延伸至中學師生族群，將「中學師生組」納入徵件計畫中，連同原本的「國小師生組」與「大專青年組」整併為「深耕校園類」，讓社造精神擴及至各個教育層級，在師長的引導協助，透過參與全民社造的方式，加上「築夢個人類」及「幸福社區類」，共同攜手深耕臺灣，讓台灣社會更溫暖。

2019全民社造行動計畫於即日起至4/30日開始徵件，提案主題不設限，只要有凝聚人心的創意執行方案都可報名參選，歡迎全台對公眾事務具有熱忱的個人、學生社團、民間團體、組織踴躍報名。

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