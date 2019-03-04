豪華SUV 2WD入門款 仍受國內消費者青睞

記者方維鐸／綜合外電報導
過去非價格導向的高級品牌豪華SUV多半都只提供AWD全時4輪傳動的車型，跟一般價格導向大眾化品牌熱賣的2WD SUV有所不同，如今高級品牌旗下的豪華SUV為了衝銷售量，也紛紛推出價格相對平易近人一點的2WD入門款，來吸引些注重品牌與精緻度的消費者。
最具代表性的指標，莫過於德國雙B去年相繼追加RWD後輪驅動的BMW X3 sDrive20i和Mercedes-Benz GLC 200入門車，將入門價壓低至230萬以內，無疑會吸引不少購車預算較充裕的SUV消費客層，願意多花點錢去買品牌定位較高、產品精緻度與配備較佳的豪華SUV。此外，同屬歐系的英國Jaguar品牌，也有引進RWD後驅的F-Pace汽柴油4缸車型，提供豪華SUV買家較多樣的選擇。
當然還是有很多高級車品牌僅供應AWD全時4輪驅動的豪華SUV產品線，像是歐系的Audi、Porsche和Volvo，各自旗下的Q5、Macan和XC60等中型SUV都沒有2WD的選擇，現階段全車系均採AWD設定。
相形之下，日系高級品牌Lexus和Infiniti的中型SUV代表作NX和QX50，車系編成上都比較偏重2WD車型（且均為FWD前驅設定）。以去年國內最暢銷的Lexus NX為例，全部12車型中僅有兩車型為AWD，尤其入門動力的NX 200完全是2WD前驅車型，依然深受消費者喜愛，畢竟對只需要一輛日常通勤用SUV的消費者來說，AWD在循跡和操控上的優點似乎不太容易被體察，反而車價與油耗的差異才是他們會在意的。
圖片提供／BMW、Jaguar、Lexus、Mercedes-Benz
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2018年國內最暢銷的日本高級品牌SUV為Lexus NX車系，向來都以前驅2WD車型為銷售大宗，顯示即使購車預算較充裕的豪華SUV買家，也不見得願意多花錢去買AWD全時4驅的車款。
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Mercedes-Benz最暢銷的SUV產品GLC車系，去年在國內市場向下追加RWD後輪驅動的GLC 200，入門價來到227萬，對注重品牌的SUV買家相當有吸引力。
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BMW總代理汎德公司因應Mercedes-Benz GLC 200的導入，去年第3季將原來X3在國內的入門款也改為RWD的sDrive20i，並新增智慧駕駛輔助套件、8.8吋多重行車模式儀表板和BMW衛星導航系統等配備，以提升產品競爭力。
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Jaguar旗下F-Pace原本就以Prestige 25T RWD後驅車型作為車系入門，由於動力等級（最大馬力250匹）要高於BMW X3 sDrive20i和Mercedes-Benz GLC 200（兩者最大馬力皆為184匹），所以256萬起的入門價也比德國雙B對手要高上一些。
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