200萬以內豪華SUV超值之選 Infiniti QX50 2WD風尚款試駕

2019-03-04

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

Infiniti第2代QX50中型豪華SUV以全新底盤平台打造，2,800mm的軸距雖回歸當初Infiniti EX車系的規模（2014年上代QX50小改款才推出2,880mm的長軸車型），但透過車高增加及空間的妥善規劃，實際車室空間與行李廂容量均較上一代成長不少，外觀造型也更動感大器，足以跟歐系同級豪華SUV分庭抗禮。

第一款VC-Turbo量產車

本文試駕的QX50 2WD車型搭載Infiniti獨步車壇的2.0升VC-Turbo可變壓縮比引擎，其壓縮比可在8.1～14.1間調整變換，可輸出268匹最大馬力與38.8公斤米最大扭力，搭配可模擬8速手自排的XTRONIC CVT無段變速自排變速箱，能源局公布的歐規平均油耗每公升柴油可跑12.9公里，耗能表現為1,800～2,400cc級距小客車的第2級。

實際試駕時可以感受到VC-Turbo引擎的扭力輸出十分澎湃，加速力道隨傳隨至，在快速道路上油門一拜，讓人覺得像是在開排氣量3,000cc以上的6缸SUV。懸載調性不似德國品牌豪華SUV那般硬朗緊繃，但高速馳騁時車身穩定性依然出眾，2WD的循跡操控表現不難滿足一般駕駛人的需求。

車格適中 空間機能佳

坐進QX50駕駛艙，可以感受其環繞式的鋪陳設計，結合Infiniti的InTouch雙螢幕中控台，所有行車、導航資訊一目了然，直覺式觸控操作非常得心應手。車內標配豪華真皮座椅，雖為電動調整，但少了旗艦款的記憶功能；後座椅背角度10段可調，並具有15公分的滑移幅度，乘客很容易調整出舒適的坐姿；6／4分離設計後座椅背具一鍵傾倒功能，讓行李廂容量由895公升擴充至1,699公升，載物實用性更勝同級對手。

Infiniti總代理將2WD的QX50前驅車型規劃為豪華和風尚兩款，分別開出188萬和198萬的車價，儘管比旗艦款少了AWD智慧型4輪驅動、LED主動式轉向星立方頭燈、20吋胎圈組、全景玻璃天窗、麂皮車內頂篷、環艙照明氣氛燈、BOSE Performance 16具揚聲器、AVM環景顯示（附MOD物體偵測）、PLASMA電離子除菌空調等配備，但不到200萬的售價，對想買一輛品牌形象良好、動力性能出色的家庭SUV買家而言，仍相當有說服力。

行李廂標準容量為895公升，可透過「一鍵傾倒」功能將6／4分離設計後座椅背傾倒打平，讓最大置物容量擴充至1,699公升。

Infiniti QX50 2WD小檔案

這具排氣量2.0升的VC-Turbo可變壓縮比引擎，壓縮比可在8.1～14.1間調整變換，可輸出268匹最大馬力及38.8公斤米最大扭力，能源局的平均油耗每公升可跑12.9公里，達到1,800～2,400cc級距小客車的2級耗能標準。

XTRONIC CVT無段變速自排的電子線傳式排檔桿以鋁合金搭配真皮縫製，視覺感與握感俱佳，後方有Infiniti Drive多模式行車控制撥鍵，提供STANDARD標準、SPORT運動、ECO節能及PERSONAL個人化4種行車模式。

這輛2WD的Infiniti QX50風尚款車頭標配有別於AWD旗艦款（LED主動式轉向星立方頭燈）的LED狩獵者頭燈，足下則為19吋鋁圈與235／55RF19的失壓續跑胎，亦跟AWD旗艦款的20吋槍色烤漆夜刃鋁圈及255／45RF20失壓續跑胎有所差異。

車尾透過呼應頭燈造型的曳光式LED尾燈、新月型D柱和運動空力尾翼，營造出時尚動感的視覺感，後保桿下的類金屬整合式下護板結合鍍鉻雙邊出排氣尾管，更彰顯QX50的性能形象。

柔韌Q彈的懸載設定，無論在快速道路或蜿蜒山路驅策都有不俗的駕馭感受，藉由ProACTIVE智慧駕駛科技的輔助，讓駕駛人長途行車更輕鬆安適。

儀表控台採歐系經典跑車常見的環繞駕駛座艙設計，結合Infiniti車系慣用的InTouch雙螢幕中控台，判讀操作上更直覺就手，且駕駛人能更專注前方路況。

儘管軸距由上一代的2,880mm縮減至2,800mm，但車高足足增加了63mm，搭配椅背角度10段可調、滑移幅度達15公分的後座椅設計，實際乘坐感十分寬敞舒適。

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