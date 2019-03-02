一杯咖啡重 全片幅無反相機輕巧開賣

2019-03-02

﹝記者吳佩樺／台北報導﹞以「輕巧」為賣點的Canon全片幅無反光鏡相機EOS RP在台上市，承襲EOS R 系統，主打機身僅440公克，重量相當於一杯星巴克外帶大杯咖啡而已！

Canon EOS RP訴求「Light & Light」，號稱市面上最輕巧的全片幅相機，即使是女性也能輕鬆攜帶，重量如同手拿一杯咖啡。外形雖然輕盈，但沒有忽略細膩質感，表面採用磨砂面以及黑色壓紋皮革防滑處理。

Canon EOS RP主要鎖定追求輕巧攝影以及入門族群，配備3吋側翻式觸控螢幕，無論水平或垂直方向都能多角度拍攝。搭載約2,620萬像素全片幅CMOS影像感測器、DIGIC 8影像處理器，自動對焦速度達到0.05秒。針對初學者，特別提供輔助模式，方便了解各種功能效果，並進一步升級「眼睛偵測自動對焦」以及加入「包圍對焦」功能。

單機身售價42,900元，另有多種鏡頭組合，即日起至3月底購買，贈送EF-EOS R鏡頭轉接環和LP-E17電池，總價值超過6千元。

圖片提供：Canon

Canon EOS RP配備3吋側翻式觸控螢幕。

Canon EOS RP機身僅440公克，重量相當約一杯星巴克外帶大杯咖啡。

主打輕巧的全片幅無反光鏡相機Canon EOS RP在台開賣。

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