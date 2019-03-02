Volkswagen T-Roc R 0至100加速僅需4.9秒

2019-03-02

﹝記者方維鐸／台北報導﹞不久前才在YouTube上公布偽裝車測試預告影片的Volkswagen T-Roc R，不聲不響就在日內瓦車展前公開正式官方廠照與產品資料，讓覬覦這款高性能小型Crossover的車迷能提前一探其虛實。

T-Roc R車上搭載Golf R上那具EA888系列的2.0升直4缸內直噴TSI渦輪增壓引擎，但最大馬力下修10匹至300匹，扭力峰值則維持40.8公斤米不變，搭配7速DSG雙離合器變速箱與4MOTION全時 4 驅系統，由靜止加速至時速百公里僅需4.9秒，極速約定成俗地被限制在250公里／時，性能實力與同集團血緣相近的Audi SQ2可說不分軒輊。

全車內外透過R字樣徽飾透露出T-Roc R不凡的性能形象，並擁有專屬的車身與內裝配色，營造出有別於一般T-Roc車型的個性化外觀及跑格化內裝。產品開發過程更有前WRC和WRX世界冠軍、現役Volkswagen陣營WRX名將Petter Solberg參與其中，更幫T-Roc R發揮鍍金加持的作用。

T-Roc R標配18吋Spielberg款式胎圈組和左右雙邊4出的原廠橢圓形排氣尾管，但廠照顯示可加價升級R Performance的19吋Pretoria平光黑鋁圈及235／40R19跑車胎，並換上性能車迷趨之若鶩的Akrapovic代工鈦合金尾段消音器（國內俗稱「蠍子管」），滿足性能買家更高的期待。

由於T-Roc的產品定位在去年發表的T-Cross之上，有鑑於Volkswagen品牌在國內仍有一定程度的價格敏感度，台灣福斯汽車傾向導入平價實用路線的T-Cross，而將T-Roc的引進計畫先行擱置，所以性能款的T-Roc R短期間應不可能導入台灣販售。

圖片提供：Volkswagen

國內俗稱「蠍子管」的Akrapovic鈦合金尾段排氣管也需另外加價選配。

搭載原廠代號EA888的2.0升TSI缸內直噴引擎，可輸出300匹最大馬力，扭力峰值達40.8公斤米。

Volkswagen T-Roc R繼日前偽裝測試影片公布後，又公布了正式的廠照。

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