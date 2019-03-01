2019-03-01

記者凌美雪／台北報導 攝影／記者潘少棠

面對挑戰，展示真我，熱愛且呵護自己的每個人生階段！

「用女人的力量演男人！」可以說是歌仔戲無敵小生孫翠鳳對自己30餘年藝術生涯最直白的形容，加上25歲生過小孩才入行，孫翠鳳以幾近「虐待」自己的訓練方式，短短7年躍升一線小生，至今仍是明華園戲劇總團無可取代的台柱。

凍齡素顏接代言

【我喜歡白色，喜歡舒服，不要束縛。】

回頭掐指算一算，不難猜出她的年齡，但與一般歌仔戲小生不同的是，舞台下的孫翠鳳不僅沒有男人氣，最近還接下生涯第一支保養品代言，孫翠鳳說，「因為它們（保養品牌）堅持要給大家最好東西的傳統與明華園一樣，這點有打動我。」

笑談自己35歲以前不懂什麼叫「保養」，因為特殊的戲班人生，從一手推搖籃、同時一腳拉筋練劈腿開始，到邊帶小孩邊演戲，常常半夜回家已累癱，隨便卸完妝洗好臉，化妝水乳液抹一抹就睡了；也沒做過臉，35歲開始發現有斑，皮膚又乾，開始驚覺需要保養、做臉，才不敢偷懶。

或許是努力有成，現在的孫翠鳳敢素顏示人，還規定小孩不可以幫她過生日，因為她要永遠像35歲一樣年輕。

孫翠鳳說，自己的生活哲學是「喜歡舒服，不要束縛」，無論穿著打扮或生活態度皆然。所以，平常看不到她穿戴名牌，「不是為了省錢，而是剛好是這樣的個性。」

「我喜歡白色，包括戲服，我都喜歡白底，然後再繡上圖案。純白，讓我覺得很乾淨很舒服，沒有壓力，又感覺自在。」孫翠鳳說，「對我來講，自在第一、漂亮第二，如果很漂亮的衣服我穿起來彆扭不舒服，我也不要，像馬甲，穿上去5分鐘我就沒辦法呼吸，沒辦法穿出去。穿起來讓我覺得身材很好的，我都穿不久。」

孫翠鳳喜歡鬆鬆軟軟的布料，即便是白色，也可以穿得很有「型」，並利用一些小飾品與帽子妝點出精神。孫翠鳳認為，女人要美，就是保持好的心情，睡得好、精神好，把自己照顧好，不要讓家人擔心，「這些最基本的原則，沒有分是不是公眾人物或家庭主婦，就是照顧自己、愛自己。」

專業、敬業、樂業

【我喜歡站在舞台上，不抱怨，就能走一輩子。】

談到初次接保養品代言的原因，孫翠鳳說，「我從未代言任何保養或化妝品，因為怕代言出包，所以篩選很嚴格。正式合作前，大概有2年時間，他們（品牌主事者）每回都特地從日本飛來台灣持續看我的表演，甚至還跟到偏僻的鄉下，即使是大熱天都來，他們覺得明華園既可在國家戲劇院磅礡獻藝，又可在鄉下廟宇野台親民演出，平常看我演小生，但跟我談話又發現我很女性……覺得很有趣，可塑性很強，就已鎖定我。」

而談到明華園的精神，當然就要談到「抽很兇」的經紀人，也是明華園總團長陳勝福，「我都笑我老公是全世界最好賺的經紀人，他說，『孫小姐，你講這句話太沒有良心，我時時都在想怎麼樣幫你安排好，幫你推出去，要花很多心血的』，我說，有啦，這一點我知道，可是你抽太兇了，而且你付給我的費用也太低了，我可以跟你談判、漲價一下嗎？他說，『你現在是想勞資談判嗎？』我說沒有啦，我不敢啦，我一談判，全團都要談判了。」

身為明華園總團長最親密的合作夥伴，孫翠鳳很能體諒陳勝福的辛苦與為難，所以，每次明華園總團的演出合約都有附帶條件要孫翠鳳必須上台演出，她也都欣然接受，因為她知道，只要她一個人不演，可能整個戲就必須取消，那麼，陳勝福就只好去跟請戲的主人說，「孫小姐生病了，不能演出。」然後，把訂金退給人家。

孫翠鳳說，明華園是陳勝福的父親留給他的使命，他不僅要讓大家族都有飯吃，還要把歌仔戲招牌擦亮，傳承下去，所以，他一路走來非常不容易，「我是他的枕邊人，看得最清楚，我非常非常地心疼他，我自己除了跟著他的腳步在明華園一直表演，外面若有好的合作案，價錢合理，我也有時間配合的話，就會去做。」孫翠鳳半開玩笑地說，「然後，他可以經紀人身分盡量抽成，只要給我零用錢花就好，我就很滿足了。」

對這個「歌仔戲永遠的無敵小生」來說，扮好戲不僅是專業，更要敬業，「你不比別人敬業的話，如何超越別人？現在到了這個年紀，還要樂業，如果這個工作是我喜歡的，我喜歡站在舞台上，那就不要抱怨，因為你站上去，有掌聲，得到很多戲迷肯定，那就是你的收穫。」孫翠鳳說，「專業、敬業、樂業，我用這6個字鼓勵大家，一生，這是一輩子都用得到的，明華園一路走來，就是一步一腳印。」

部分圖片提供／孫翠鳳藝文工作室

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