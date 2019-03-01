2019-03-01

記者凃盈如／台北報導

【玫瑰】

以調香為品牌特色的以色列保養品牌SABON，2019年推出「印象玫瑰系列」，全系列含沐浴油、身體磨砂膏、身體潤膚油、沐浴球、錫盒蠟燭等，包裝主軸將玫瑰與油畫結合，詮釋人們盡情揮灑心中愛的樣貌。此系列也重新演繹了玫瑰的香氣，前調以帶著些許清新的辛香展開，玫瑰為主角的中調，融合了番紅花與天竺葵，增添些許神秘氣息，最後以麝香與香草收尾，雋永令人沉醉。

至於宏亞國際，則推出TOUS「撩心女性淡香精」，瓶蓋擁有可愛的小熊LOGO，手感圓潤滑順，瓶內香氣將微醺水果雞尾酒、粉紅胡椒運用在首調，中調則以玫瑰與鳶尾花香共譜浪漫，尾韻為香草與麝香為基底，優雅甜蜜。

【櫻花】

歐舒丹最近推出「虹彩櫻花限量香氛系列」，含香水、沐浴膠、美體乳、護手霜等品項，讓人感受春日的美好和諧。此系列美體乳蘊含櫻花花露、櫻桃萃取及乳油木果油，保濕潤澤肌膚；沐浴膠則以天然植物潔淨因子，調和櫻花花露及櫻桃萃取，質地輕盈清透，遇水可化為豐盈柔細的綿密泡沫，溫和潔淨肌膚，留下柔適膚觸。此外，護手霜則含櫻花花露、櫻桃萃取及具有保濕滋潤功效的乳油木果油，可舒緩乾燥不適，加強防護手部肌膚。

圖片提供／SABON、宏亞國際、L’OCCITANE

宏亞國際TOUS撩心女性淡香精，30～100ml，1,550～2,450元。

L’OCCITANE限量虹彩櫻花沐浴膠，250ml／880元。

SABON印象玫瑰沐浴球溶解於溫水後，藏在浴球中的玫瑰形香皂出現，是設計小巧思，160g／380元。

SABON 2019年推出「印象玫瑰」系列，包括蠟燭、多款身體保養品項。

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