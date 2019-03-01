2019-03-01

記者凃盈如／台北報導

春天就從打理身體最直覺的各種感官開始。從充滿活力的佈置物，到恬靜、自我放鬆的香氛，都是為生活創造好感度的方式。

〈Tip1〉 幫窗簾加一層窗紗！

臥室是與自我連結最深的場域，也是每個人待最久的居家空間。使用布織品、小裝飾搭配，就能為春季輕鬆改變房間的氛圍。IKEA建議，不妨採用多層次的佈置手法，利用窗簾層次來改變房間的色調，例如以HANNALENA窗簾，再加上一層窗紗，就可以讓整體房間光線，轉換成粉嫩的顏色。

〈Tip2〉 「最對味」的居室氛圍！

至於最直覺的「香氣」，也需要好好探究自己的喜好，找到聞起來最舒適的那一款。尤其，氣味總讓人與記憶深處有所連結，有時浮現一段旅行的記憶，有時喚起孩提時光。

英國知名香氛品牌Miller Harris的室內擴香，有幽靜晚香玉、馥郁花坊、無花果園、雅痞青苔等香氣，每一項皆以大自然為靈感，為居家空間增添愉悅與個性。

東妮寢具引進來自美國舊金山的elizabeth W香氛品牌，從包裝上簡約的色系，就讓人感受到純粹、自然的氣息。品牌堅持小農少量生產、手工調配，保留天然純粹原味，在Amazon獲得平均4.5顆星的好評價，本次東妮寢飾引進5款獨家香調，包括玉蘭花香、茶香、薰衣草、黃瓜、草根香氣，除了放鬆紓壓，也為居家創造豐富的嗅覺記憶點。

愛好自然的義大利保養品牌蕾莉歐，三月則推出新品「沁綠清甜香氛系列」，萃取大黃、苦橙等多種植物精華，創造出與眾不同的沁綠清甜香氛系列，帶來清新、活力的感受。

〈Tip3〉 泡個奢華「鹽浴」吧！

深受凱特王妃所喜愛、致力於傳遞精油芳香療法的天然香氛品牌NEOM，最新推出嚴選自粉紅喜馬拉雅岩鹽，且含有84種礦物質的「皇家奢華浴鹽」及「舒緩恬睡浴鹽」，透過經典天然精油香氣和礦物質鎂、鈣、鋅、鉀等能量，補充身體所需微量元素，幫助身心啟動能量亦能徹底放鬆，從沐浴時光卸下疲憊，為肌膚注入養分。「皇家奢華浴鹽」採用粉紅喜馬拉雅鹽，及薔薇石英，並搭配24種鎮靜精油，包括法國薰衣草、茉莉和花梨木，幫助緩解壓力，而紅花油和荷荷巴油則能讓肌膚柔嫩保濕。「舒緩恬睡浴鹽」則使用粉紅喜馬拉雅鹽，添加有肌膚發電機之稱的鎂元素，幫助改善疲勞、舒緩放鬆，搭配19種鎮靜助眠精油，包括英國薰衣草、甜羅勒和茉莉，幫助促進深層睡眠。

圖片提供／DIPTYQUE、IKEA、10/10 HOPE、東妮寢飾

蕾莉歐擴香瓶，200ml／2,480元。

NEOM推出2款浴鹽，分別為450g／1,850元。取適量（一把）於浴缸中，均勻攪拌後浸泡10〜15分鐘，泡澡後用毛巾壓乾肌膚上水分即可。

Miller Harris室內噴霧，推出3款香氣，各200ml／2,480元。

elizabeth W薰衣草謐境系列，香氛皂300元、潤膚油1,280元、枕頭噴霧380元。

IKEA強調，透過寢具、地毯等織品的更換，可以營造季節感。

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