《保養升級 全面守護》Sisley‧全面撫紋

2019-03-01

記者邱巧貞／台北報導

除了隨著時間的增長外，日常生活中的行為性因子、壓力等也是加速肌膚老化的重要因素。2016年，Sisley首度將諾貝爾獎得獎新發現「表觀遺傳學」運用在經典抗老乳霜，推出「Sisleÿa抗皺活膚御緻駐顏霜」，透過突破性的配方，為內因以及行為因子造成的老化問題提供解答。

今年，Sisley持續運用對近期科學發現「表觀遺傳學」的研究，鎖定解決皺紋及細紋等問題，推出全新「Sisleÿa抗皺活膚御緻抗皺精華」。在年輕的皮膚中，膠原蛋白正值最佳運作期，因此肌膚明顯光滑無瑕，但，隨著年紀增長以及生活型態的影響，膠原蛋白流失，進而無法正常運作。

Sisley使用創新成分「陶瓷可可萃取物」，這種罕見成分蘊含超強多酚，並延續既有的大豆胜肽萃取、藍色龍舌蘭酵母萃取、白柳葉萃取、玫瑰果萃取、鳶尾花萃取等成分，補充肌底營養、強化肌膚防禦力，避免因行為性老化產生的皺紋，幫助肌膚維持飽滿狀態；產品為凝膠精華質地，搭配薰衣草和馬喬蓮精油的天然香氣，提供療癒的感官享受。

圖片提供／Sisley

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