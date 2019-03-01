《保養升級 全面守護》Sulwhasoo‧金剛赤松

2019-03-01

記者邱巧貞／台北報導

單價偏高的頂級保養系列已不再是熟齡女性的專利，業者觀察到許多年輕女性也願意投資一品高效保養於清單中，愈來愈多年輕消費者想要的是保養一次就到位！

韓方頂級保養品牌雪花秀（Sulwhasoo）「臻雪丹御赤松賦活系列」成分升級，加入全新「金剛赤松」為主成分。

金剛赤松源自韓國慶尚北道的蔚珍郡，此區種植的松樹是韓國松樹界最高等級，也被列為重點保護生態資產。金剛赤松一年只供採伐一次，且因松針生長在高大松樹上，只能經由手工摘採，而百棵百年的松針葉中，僅能萃取2%的「DAA抗老減齡因子」，極為珍貴。雪花秀與南韓政府簽署了赤松保護協定，得以在慶尚北道的蔚珍郡栽種極少量的金剛赤松，且僅限用於臻雪丹御系列產品中。

赤松針須經由精細研磨、多次密蒸煮沸過濾、曬乾等11道繁複精密的萃取工法，方能萃取出赤松精華成分──「DAA抗老減齡因子」；再搭配萃取自70年生的赤松樹皮，蘊含豐富原花青素，以及採集自10年生以上的野生人蔘萃取出的野生山蔘皂苷，結合微囊科技，保留最佳活性成分。

圖片提供／雪花秀

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