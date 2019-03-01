【白色情人節‧浪漫錶白】OMEGA花獻珍寶

2019-03-01

記者方惠宗／台北報導

三月白色情人節是傳情達意的絕佳機會。腕錶走時滴答、緊密傍身，隨著時光見證愛。

都會風範 花獻珍寶

歐米茄（OMEGA）碟飛系列Trésor腕錶是送給愛戀對象的絕佳禮物，錶款名稱象徵「珍寶」，一如歐米茄在1949年首次將「Trésor」之名賦予一枚直徑30毫米的機芯，將其藏於精準、簡約的錶款之中。

全新Trésor腕錶為傳統製錶工藝添入當代新意，時尚特色展現於超纖薄錶殼，以及沿著錶殼側邊彎曲的優雅鑽石鋪鑲。這款36毫米腕錶採用18K Sedna金錶殼，真漆蛋白石銀色錶盤的浮雕羅馬數字與指針也用相同材質。腕錶搭載4061石英機芯，鏡面錶背飾有向女性致敬的「Her Time」雕花圖案，搭配灰色鱷魚皮錶帶，錶冠擁有拋光紅色「HyCeram」液態陶瓷裝飾，鑲嵌一顆美鑽。

圖片提供／OMEGA

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