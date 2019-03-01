【白色情人節‧浪漫錶白】Ulysse Nardin浪漫暗語

2019-03-01

記者方惠宗／台北報導

三月白色情人節是傳情達意的絕佳機會。腕錶走時滴答、緊密傍身，隨著時光見證愛。

浪漫暗語 輕訴愛意

雅典錶（Ulysse Nardin）鎏金玉玲瓏女士腕錶以34毫米的全新錶徑尺寸替代原先的37毫米，尺寸更小，優雅高貴則絲毫不減。特殊的「520」限量款腕錶，以「我愛你」的美好寓意，將浪漫時刻定格在腕間；錶盤上6、7、8的時標位置以數字5、2、0替代，在「我愛你」的經典諧音裡，傳遞浪漫暗語。圓形珍珠母貝錶盤的左下方裝飾鑲嵌有九顆精美的鑽石，激起優雅葉形的波紋，不銹鋼錶圈以60顆鑽石鑲嵌，整錶共鑲嵌69顆鑽石（玫瑰金款共鑲嵌71顆鑽石）。錶款搭載自動上鏈機芯UN-815，精準顯示時、分、秒。

雅典錶全新34毫米鎏金玉玲瓏腕錶同時展現一系列極具女性魅力的色彩美學。不同顏色搭配的阿拉伯數字時標與皮革錶帶，柔美多樣，與珍珠母貝的唯美色調、鑽石璀璨光芒相得益彰。

圖片提供／Ulysse Nardin

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