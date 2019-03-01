【白色情人節‧浪漫錶白】Hublot愛情時光

2019-03-01

記者方惠宗／台北報導

三月白色情人節是傳情達意的絕佳機會。腕錶走時滴答、緊密傍身，隨著時光見證愛。

清澈剔透 愛情時光

宇舶錶（Hublot）推出質感澄澈清透的Spirit of Big Bang月相鈦金鑲鑽腕錶與Spirit of Big Bang藍寶石計時碼錶，以清澈、剔透、純粹，呼應令人嚮往的美好愛情。

透過宇舶Spirit of Big Bang月相鈦鑽腕錶的藍寶石錶盤，毫無保留地呈現其所搭載的HUB1770自動上鏈鏤空大日曆月相機芯，多樣化的小錶盤之間相互獨立，卻又相互聯繫，有如愛情絲絲入扣的陪伴與長情。Spirit of Big Bang藍寶石計時碼錶的酒桶形狀錶殼則由4塊完整的藍寶石切割製成，宛若鑽石堅不可摧、抗刮痕的卓越性能，象徵堅韌、忠貞、時光淬鍊的愛情。

圖片提供／Hublot

宇舶Spirit of Big Bang月相鈦金鑲鑽腕錶。緞面拋光鈦金錶殼。自動上鏈鏤空大日曆月相機芯。細條紋白色天然橡膠錶帶，精鋼折疊錶釦。749,000元。

宇舶Spirit of Big Bang藍寶石計時碼錶。拋光藍寶石錶殼。自動上鏈鏤空計時機芯。透明刻紋橡膠錶帶，鈦金折疊錶釦。2,453,000元。限量200只。

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