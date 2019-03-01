【白色情人節‧浪漫錶白】Franck Muller為愛瘋狂

2019-03-01

記者方惠宗／台北報導

三月白色情人節是傳情達意的絕佳機會。腕錶走時滴答、緊密傍身，隨著時光見證愛。

為愛瘋狂

仔細看，這錶盤上的時標簡直不按牌理、完全散置，隨興極了！這樣可以看時間？時間一到，機械機芯帶動時針瞬間跳躍、指示在標準時間，牢靠的很！這就是Franck Muller標誌性作品Crazy Hours獨有的複雜魅力。問世至今15週年，這枚時針瘋狂依舊，推出15週年亞洲特別版腕錶，配備Franck Muller著名的Cintrée Curvex弧形錶殼，繼續以突破傳統的方式顯示時間，記載每個浪漫時刻。

Franck Muller同時將Cintrée Curvex的經典線條運用在Vanguard系列，散發令人心醉神迷的風采。太陽壓紋錶盤鑲貼Color Dreams浮雕數字時標和鑲鑽錶殼互相映襯，為這款腕錶增添優雅魅力及奢華運動氣息。

圖片提供／Franck Muller

Franck Muller Crazy Hours 15週年亞洲特別版玫瑰金腕錶搭配棕色錶帶，820,000元。

Franck Muller Vanguard Lady精鋼鑽石腕錶，693,000元。

Franck Muller為Crazy Hours問世15週年推出亞洲特別版。

Franck Muller Crazy Hours 15週年亞洲特別版玫瑰金腕錶搭配白色錶帶，676,000元。

Franck Muller Vanguard Lady鑽錶擁有華美的細節，令人心醉神迷。

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