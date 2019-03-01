蔡依林雙面佳人 面具包慶生

2019-03-01

〔記者王瀅娟／台北報導〕Fendi慶祝Peekaboo手提包推出滿10週年，3月8日至3月29日將於台北101都會廣場舉辦公開展覽，展出10款名人設計Peekaboo包，蔡依林設計的雙面面具包是其中之一。

Fendi Peekaboo計畫自2014年起全球巡迴展出，曾參與合作的名人眾多，此次來展的名人包陣容包括英國超模卡拉．迪勒芬妮、歌手愛黛兒、演員Naomie Harris、已故知名建築師Zara Hadid、知名時尚雜誌顧問Anna Dello Russo、韓星高素榮、奧斯卡最佳藝術指導得主葉錦添、女星蔡依林、容祖兒與Angelababy等10只。

今年適逢Peekaboo手提包推出10週年，因此台灣站展覽將全球首度曝光2只設計師重新改造Silvia Venturini Fendi設計的經典白色帆布Peekaboo包，邀請劉嘉玲與香港公仔教父Michael Lau設計。該合作起源於去年在Design Miami推出的「The Shapes of Water」計畫，展現品牌對「水」的重視。圖片提供：Fendi

Peekaboo意為「躲貓貓」，身為貓奴的Angelababy因而以愛貓為靈感，在包身加上貓腳印，提把加上貓耳朵，非常俏皮。

容祖兒（左）與蔡依林（右）於2017年Fendi PeekabooProject香港站開幕活動上手持自己設計的包款。

愛黛兒設計的Fendi Peekaboo手提包，流露女性微笑表情。

蔡依林設計的Fendi Peekaboo手提包，兩面裝飾截然不同的威尼斯臉譜，代表現代女性在嬌柔的外表下，內心有強大的能耐。

Angelababy以愛貓為靈感設計的Fendi Peekaboo手提包。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/