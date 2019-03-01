G-SHOCK聯名款 力行保育動物

2019-03-01

〔記者林欣若／台北報導〕卡西歐（CASIO）旗下的G-SHOCK和BABY-G從90年代起便致力於環保，以「Love The Sea And The Earth」為宗旨，持續與不同的環保機構合作，今年與WILDLIFE PROMISING合作，推出以野生動物為主題的聯名系列，包含G-SHCOK GG-1000WLP、GR-B100WLP及BABY-G BGA-255WLP三個型號，希望喚起大眾對保育的重視。

以花豹為主題的GG-1000WLP，錶帶以滿版豹紋展現花豹氣勢，腕錶採用MASTER OF G系列中防泥、防塵的MUDMASTER GG-1000為設計基礎，在塵土飛揚的沙漠或身陷泥濘的大雨中依然能順利操作各項功能，更精準掌握方位與溫度指標，是嚴峻環境下的探險好夥伴。

GR-B100WLP以吼海鵰為靈感，黑色錶盤搭配黃色指針，錶帶採咖啡色，下段錶帶印有吼海鵰飛行圖案，腕錶提供飛行日誌功能，讓使用者能手動記錄時間和位置資訊，可從APP裡查看記錄點與路線的地圖資訊。

BGA-255WLP以鳥類紫胸佛法僧作為主題，鳥類身上有14種不同顏色的羽毛化作彩虹顏色點綴腕錶，搭載霓虹燈光照明，採用黑光LED燈又稱紫外線燈，照射在採用特殊塗料的錶盤，反射出繽紛的霓虹燈光，方便閱讀時間等資訊。

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