G-SHOCK聯名款 力行保育動物

2019-03-01

〔記者林欣若/台北報導〕卡西歐(CASIO)旗下的G-SHOCK和BABY-G從90年代起便致力於環保,以「Love The Sea And The Earth」為宗旨,持續與不同的環保機構合作,今年與WILDLIFE PROMISING合作,推出以野生動物為主題的聯名系列,包含G-SHCOK GG-1000WLP、GR-B100WLP及BABY-G BGA-255WLP三個型號,希望喚起大眾對保育的重視。

以花豹為主題的GG-1000WLP,錶帶以滿版豹紋展現花豹氣勢,腕錶採用MASTER OF G系列中防泥、防塵的MUDMASTER GG-1000為設計基礎,在塵土飛揚的沙漠或身陷泥濘的大雨中依然能順利操作各項功能,更精準掌握方位與溫度指標,是嚴峻環境下的探險好夥伴。

GR-B100WLP以吼海鵰為靈感,黑色錶盤搭配黃色指針,錶帶採咖啡色,下段錶帶印有吼海鵰飛行圖案,腕錶提供飛行日誌功能,讓使用者能手動記錄時間和位置資訊,可從APP裡查看記錄點與路線的地圖資訊。

BGA-255WLP以鳥類紫胸佛法僧作為主題,鳥類身上有14種不同顏色的羽毛化作彩虹顏色點綴腕錶,搭載霓虹燈光照明,採用黑光LED燈又稱紫外線燈,照射在採用特殊塗料的錶盤,反射出繽紛的霓虹燈光,方便閱讀時間等資訊。

