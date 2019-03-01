萬寶龍 紅色致敬詹姆斯‧狄恩

2019-03-01

﹝記者方惠宗／台北報導﹞致敬電影奇才，萬寶龍（Montblanc）推出名人系列詹姆斯‧狄恩™限量款書寫工具，讚頌好萊塢偶像詹姆斯‧狄恩（James Byron Dean，1931～1955）的傳奇人生，將其所主演的三部電影，包括《天倫夢覺》（East Of Eden）、《養子不教誰之過》（Rebel Without A Cause）和《巨人》（Giant）的角色元素化為設計靈感，打造多款書寫工具，例如以紅色珍貴樹脂製作書寫工具的筆蓋與筆身，以及紅色皮革筆記本與紅色墨水，令人聯想他在《養子不教誰之過》中所穿著的紅色夾克，向不朽的電影奇才致敬。

詹姆斯‧狄恩僅以一年半的時間即站上影壇之巔，離世時僅24歲，過人的天賦與叛逆不羈的形象深植人心，持續啟發無數演員。萬寶龍名人系列詹姆斯‧狄恩™1931限量款，鋼筆與鋼珠筆各限量推出1931支，數字來自詹姆斯‧狄恩的出生年份。設計上，筆夾形狀是一把槍，取材自詹姆斯‧狄恩在《巨人》中扛著槍的經典畫面，筆蓋頂端飾以一美元鈔票圖案，靈感源於電影《天倫夢覺》，金質筆尖鐫刻賽車旗圖案，象徵這位巨星熱衷駕車的快感。

另外，限量僅99支的詹姆斯‧狄恩™限量款99，設計背景源於美國電影學會於1999年將詹姆斯‧狄恩評選為好萊塢黃金時代最偉大的男演員之一，筆款外型有如彈簧刀，取材自其第二部電影《養子不教誰之過》的械鬥場景，詹姆斯‧狄恩飾演的叛逆少年「Jim Stark」一角也成為影史經典。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/