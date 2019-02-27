瞄準粉紅控 Kitty限量加購

2019-02-27

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞以無敵可愛魅力席捲全球的Hello Kitty今年歡度45歲，全球各大品牌爭相展開相關聯名慶祝活動，藥妝通路康是美自今日起，將推出讓粉絲心動尖叫的Hello Kitty 45週年限量加購商品系列，又將帶動一波粉絲換購熱潮。

康是美預計今（27）日起推出第一波HELLO KITTY 45週年可愛手提袋、圓筒化妝包、經典萬用包、烹飪小陶鍋四項精品；3月13日起推出第二波HELLO KITTY45週年偷閒午茶組、貪吃便當盒、週年派對浴巾三項精品；3月20日起推出第三波HELLO KITTY 45週年賣萌梅森杯、時髦吹風機。

康是美以單次購物滿388元可加購1個、單次購物滿776元即可加購2個系列商品，以此類推，加購價介於129至799元間，Hello Kitty超級鐵粉不可錯過。

HELLO KITTY 45週年貪吃便當盒，加購價199元。

HELLO KITTY 45週年可愛手提袋，加購價219元。

康是美即日起推出Hello Kitty限量商品加購活動，圖中HELLO KITTY 45週年烹飪小陶鍋，加購價799元。

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