SonyXperia 10系列 下週上市萬元入手

2019-02-27

〔記者吳佩樺／台北報導〕Sony才剛剛在全球行動通訊大會2019 MWC發表4款手機，包括旗艦Xperia 1、中階Xperia 10 Plus、10以及入門Xperia L3，3款中低階新機旋即下週在台上市，旗艦Xperia 1則要等到第二季。

Xperia 10 Plus、10的最大賣點是採用跟Xperia 1一樣的21：9比例寬螢幕，但分別6.5吋、6吋Full HD+。Sony表示：「很多主流電影、影集都以21：9拍攝，因此用相同比例的手機觀看，更有『滿版』快感，不會出現黑框。」

Xperia 10 Plus、10最低萬元有找，單機售價11,990元、9,990元。二款都用上後雙鏡頭，Xperia 10 Plus以1,200萬搭配800萬畫素鏡頭，具備2倍光學變焦；Xperia 10則1,300萬加500萬畫素鏡頭。

硬體規格部分，Xperia 10 Plus搭載高通S636處理器、6GB記憶體、64GB儲存空間、3,000mAh電池；Xperia 10為高通S630處理器、4GB記憶體、64GB儲存空間、2,870mAh電池，二款台灣均販售4G+4G雙卡版。

至於Xperia L3，5.7吋HD+ 18：9螢幕，L系列中首款擁有1,300萬畫素加200萬畫素後雙鏡頭，單機售價5,990元。

Sony中階Xperia 10系列，主打21：9寬螢幕。

Sony中階Xperia 10系列，下週在台開賣，最低萬元有找。

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