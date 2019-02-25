Ott Tänak駕Toyota Yaris WRC 贏得瑞典Rally

2019-02-25

記者方維鐸／綜合外電報導

WRC世界拉力錦標賽第2站瑞典Rally，在冰天雪地中經過4天19個賽段的冰上競速，Toyota陣營的王牌車手Ott Tänak以53.7秒的可觀差距擊敗眾家對手，為Toyota Gazoo Racing WRT贏得2019賽季的首場勝利。

去年在此獲勝的Thierry Neuville在頭一天的SS1拔得頭籌，但隔天就立刻被擅長雪地滑行的Ott Tänak、Jari-Matti Latvala和Teemu Suninen等北國好手超越；而這3位車手在第2天的賽程還一度相互拉鋸，直到第3天Ott Tänak手風愈跑愈順，從SS9賽段開始取得領先之後，逐步拉大跟後方追兵的差距，就再也沒有任何人能追上他，終場這位愛沙尼亞車手贏得了本站冠軍，並取得SS19 Power Stage最快的5分加成計分，一口氣30分進帳，以47分躍居車手排名第一，這也是Tänak個人WRC生涯首度在車手積分榜取得領先。

Tänak所屬的Toyota Gazoo Racing WRT則在瑞典Rally後以1分之差擊敗Hyundai Shell Mobis WRT，總積分躍居4大車廠之首，讓2019賽季的競爭顯得更加激烈，賽季才開始就廝殺得如此劍拔弩張。

WRC每年賽季之初，從平地衝上積雪山頭的蒙地卡羅Rallye柏油路賽事，瑞典Rally森林間的冰上競逐，到3月墨西哥Rally乾熱的高原砂礫路面鏖戰，都是跑起來艱險、充滿變數的賽站，車輛性能平分秋色的Citroën C3 WRC、Hyundai i20 Coupé WRC和Toyota Yaris WRC，更讓今年的賽事高潮迭起、難以預料。而不敗車王Sébastien Ogier，跟駕駛風格如狼似虎的兩位後起之秀Thierry Neuville、Ott Tänak間的激烈競爭，絕對是所有拉力賽車迷關注的焦點。

圖片提供／Citroën Racing、Hyundai Motorsport、M-Sport WRT、Toyota Gazoo Racing

愛沙尼亞車手Ott Tänak（車頂右）駕駛Toyota Yaris WRC廠車（以歐日規Yaris所開發）在瑞典Rally經歷4天冰上競逐，以53.7秒的領先優勢幫Toyota Gazoo Racing WRT贏得今年首勝。

駕駛Citroën C3 WRC的芬蘭新銳車手Esapekka Lappi在此跑出亞軍佳績，為車隊取得寶貴的積分進帳。

Ford陣營的英國車手Elfyn Evans在瑞典Rally陷於苦戰，終場能以第5名完賽，表現也算是可圈可點。

Hyundai王牌車手Thierry Neuville一路穩紮穩打，終場以第3名完賽，同時獲得SS19賽段Power Stage第2快的4分加成，目前40分的總成績跟Ott Tänak差距只有7分。

2019 WRC瑞典Rally（前6名車手）

2019 WRC瑞典Rally 賽後（車手積分前6名）

2019 WRC瑞典Rally賽後(4大車廠)積分排名

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