Toyota Yaris Crossover試駕 － 暢銷國產小掀背跨界化包裝

2019-02-25

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

為迎合近年新興的小型跨界休旅流行風潮，Toyota將旗下當家Supermini掀背車Yaris跨界化包裝，包括換上Crossover專屬前後保桿、加裝車側的霧黑防刮輪拱和側裙，並藉由運動化造型車頂飾條與黑塗車側後視鏡來搭配黑色車頂的選配，讓Yaris Crossover擁有類似小型跨界休旅的時髦外觀。

Yaris Crossover引擎蓋下仍搭載原廠代號2NR-FE的1.5升Dual VVT-i雙連續可變汽門正時引擎，可輸出107匹最大馬力與14.3公斤米最大扭力，搭配可模擬7速序列式手自排的Super CVT-i無段變速自排系統，經濟部能源局的歐規平均油耗每公升可跑16.4公里，理所當然是該排氣量級距最優的1級標準。

這裡試駕的Yaris Crossover豪華型具有Sport Mode運動駕駛模式，不僅油門反應更靈敏，並可延遲換檔時機，將動力性能揮灑得更淋漓盡致。藉由懸載高度增加3.5公分，賦予本車達21公分的離地高度，不僅展現跨界車款更勝傳統轎車的行駛能力，且能適度緩衝路面衝擊感，提升行路舒適性。

Yaris Crossover車艙均採用專屬雙色內裝及湛藍3環式自發光儀表，搭配中控台和排檔座的鋼琴烤漆飾板與鈦銀飾條，並透過對比色縫線局部妝點，營造出個性時尚的風格。全車系標配VSC車輛穩定控制系統、TRC循跡防滑控制系統及HAC上坡起步輔助系統，這輛豪華型試駕車還配有全車7氣囊、Smart Entry車門啟閉系統、Push Start引擎觸控啟閉系統及定速巡航系統，配備條件教人難以挑剔。

和泰汽車將Yaris Crossover產品編成規劃為經典、豪華兩車型，價位分別為64.9萬和69.5萬，提供消費者有別於Yaris掀背車的跨界時尚新選擇。

Toyota Yaris Crossover車頭換上專屬的倒梯形進氣壩前保桿，搭配兩側的霧黑防刮輪拱和側裙，試駕車選配了黑色車頂（需額外加價），在黑色運動化造型車頂飾條與黑塗車側後視鏡陪襯下，呈現比一般Yaris更個性時髦的視覺感。

後擋風玻璃外圍的黑色鋼琴烤漆結合大型運動化黑色尾翼，看起來有種連成一氣的整體感；這輛Yaris Crossover豪華型另標配LED光條式尾燈，在黑暗中的光型更加俐落鮮明。

本文試駕的Yaris Crossover豪華型具有Sport Mode運動駕駛模式，不僅油門反應更靈敏，並可延遲換檔時機，將動力性能揮灑得更淋漓盡致；車高增加了3.5公分，可緩衝路面衝擊感，提升行路舒適性。

這具原廠代號2NR-FE的1.5升直4引擎，結合進排氣Dual VVT-i雙連續可變汽門正時控制系統，可輸出107匹最大馬力與14.3公斤米最大扭力，能源局公布的歐規平均油耗為16.4公里／公升，符合該排氣量級距最佳的1級標準。

車內採用Yaris Crossover專屬雙色內裝，這輛豪華型試駕車配有高包覆性運動化透氣皮質座椅，方向盤和排檔頭並以觸感更細膩的真皮包覆，讓座艙顯得更時尚而有質感。

全車系標配Drive+隨行駕駛系統，除了基本的手機連結與音樂播放功能外，另可加價選配衛星導航系統。

透過前座椅背薄型化及後座地板平整化，營造出寬敞充裕的後座腿部空間。

Toyota Yaris Crossover小檔案

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/