篠原涼子碳酸氣泡前導液 保養第一步

2019-02-23

〔記者邱巧貞／台北報導〕45歲日本女星篠原涼子多年來駐顏有術，曾在訪談中提到，忙碌生活中她重視簡單有效率的保養，白天會選用多效合一產品，也與許多日本女性一樣會搭配按摩喚醒肌膚；晚上她則會花上更多時間來保養，特別強調深入滲透的效果，希望能讓保養品有效被吸收，肌膚方能呈現豐潤感。

為讓保養更有效率，她洗臉後以風行日本的碳酸微氣泡前導液作為保養的第一個步驟，碳酸泡沫質地可深入毛孔、順道按摩，再利用化妝水濕敷，再搽上乳霜。

資生堂新推出的「怡麗絲爾彈潤前導慕絲」採用甜菜鹼萃取精華，透過碳酸氣泡質地及潤透前導技術，調理老廢角質，提升後續保養品的滲透效果，在洗臉後、化妝水前的第一個保養步驟使用。

45歲日本女星篠原涼子駐顏有術，平日透過瑜珈、飲食及保養三管齊下。

資生堂怡麗絲爾多效彈潤美肌乳SPF50+PA++++ 35ml／900元。

資生堂怡麗絲爾彈潤前導慕絲 90g／800元，碳酸微氣泡按摩配方，提升後續保養力。

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