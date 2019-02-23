寶璣藍奢華簡潔 獨特大明火琺瑯工藝

2019-02-23

〔記者方惠宗／台北報導〕奢華時計，「簡潔」當道！寶璣（Breguet）全新發布Classique 5177經典系列大明火藍色琺瑯腕錶，首度以「大明火」琺瑯工藝呈現盛名的「寶璣藍」色調，藉由這種獨特顏色，演繹當代製錶藝術風格，再現寶璣大師（Abraham-Louis Breguet，1747～1823）在18世紀令人眼睛一亮的簡約設計。

寶璣Classique 5177大明火藍色琺瑯腕錶的錶盤色調呼應經典的寶璣指針，經過特別處理後形成的藍色，為保證色澤於製作期間絲毫不差，寶璣工坊必須詳盡研究，才能開發顏料。此外，物料的顏色必須在攝氏800∘以上的燒製過程中保持完全穩定，方能製成擁有獨特紋理的「大明火」琺瑯。

在寶璣藍的襯托下，具有月亮形尖端的鍍銠精鋼指針格外耀眼。刻度圈綴以尺寸較大的鍍銀阿拉伯數字、星形、菱形及鳶尾花形裝飾，為保證時間易讀的設計。日期顯示窗位於深色錶盤的下層視窗，日期數字亦以相同工序處理，使之更為顯眼。更獨有的是呈現於6時位置、琺瑯材質的寶璣隱性簽名，以及寶璣一直為所有配備琺瑯錶盤的時計飾以寶璣大師的書法字體，一如1787年推出寶璣15號自動上鏈懷錶。而且，每一款腕錶背面均鐫刻獨立編號，獨一無二。腕錶擁有者的姓名可納入寶璣名冊，與1780年起至今的所有顧客共列，彰顯非凡品味。

圖片提供：Breguet

777Q型機芯自動盤以18K金製作，以手工鐫刻裝飾，可從腕錶的藍寶石水晶錶背底蓋欣賞其美態。

寶璣為所有琺瑯錶盤的時計飾以寶璣大師的書法字體，一如1787年推出的寶璣15號自動上鍊懷錶。

寶璣Classique 5177大明火藍色琺瑯腕錶。18K白金圓形錶殼（38mm）。大明火藍色琺瑯面盤擁有寶璣隱性簽名。777Q型自動上鏈機芯。763,000元。

物料的顏色必須在攝氏800∘以上的燒製過程中保持完全穩定，才能製成擁有獨特紋理的「大明火」琺瑯。圖為燒製過程一幕。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/