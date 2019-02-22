《2019日內瓦錶展專輯》關鍵時刻 創新出擊（3）：Vacheron Constantin

2019-02-22

記者林欣若／日內瓦報導

在保守的鐘錶景氣之下，勇敢走出不一樣的道路，不再復刻經典，而是以嶄新錶款、嶄新概念，打造大膽創新之作，明年即將退出日內瓦高級鐘錶展（Salon International de la Haute Horlogerie，簡稱SIHH）的Richard Mille和愛彼（Audemars Piguet）交出漂亮作品，江詩丹頓（Vacheron Constantin）不負264年工藝，同樣精采。

Vacheron Constantin心動出擊！ Twin Beat切頻之妙！

江詩丹頓（Vacheron Constantin）的展場中心，以模擬心跳的躍動裝置為主角，展場外則是不同國家、不同語言對於「心動瞬間」的定義，例如中文以「小鹿亂撞」生動形容，這一切都是為了呼應這次全新發表的Traditionnelle Twin Beat萬年曆腕錶，擁有264年製錶歷史的老牌，讓人見識與時俱進的大膽創新。

休眠再喚醒 震頻瞬間切換

「這是一只可以休眠、再被喚醒的手錶。」江詩丹頓對於錶款的介紹相當吸引人，佩戴者可以主動掌控時間的脈動，這是由於江詩丹頓破格地在腕錶中搭載了兩枚平衡擺輪，分別以不同的震頻運作。位於8點鐘位置的按鈕可讓佩戴者根據需求在兩種震頻間輕鬆切換，佩戴時，將腕錶調至高頻活躍模式，該模式下擺輪震頻為5赫茲（每小時36,000次），動力儲存可達4天；若腕錶將被長時間靜置，則可將其切換到低頻靜待模式，第二擺輪的機芯震頻將大幅降低至1.2赫茲（每小時僅8,640次），這使得腕錶的動力儲存可延長到至少65天。

最特別的是，重新佩戴時可隨時切換回高頻活躍模式，所有萬年曆顯示也會瞬間跳至當下狀態，無須再調校，即使在靜置兩個多月後仍能正確地顯示日期和月份，為萬年曆腕錶賦予永恆，也更符合佩戴需求。

圖片提供／Vacheron Constantin

Vacheron Constantin Traditionnelle Twin Beat萬年曆腕錶。

Twin Beat由3610機芯搭載兩枚擺輪，且不會同時運作，憑藉齒輪差速器的存在，指針得以從多個輸入源讀取走時資料。

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