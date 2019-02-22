《2019日內瓦錶展專輯》關鍵時刻 創新出擊（2）：Audemars Piguet

2019-02-22

記者林欣若／日內瓦報導

在保守的鐘錶景氣之下，勇敢走出不一樣的道路，不再復刻經典，而是以嶄新錶款、嶄新概念，打造大膽創新之作，明年即將退出日內瓦高級鐘錶展（Salon International de la Haute Horlogerie，簡稱SIHH）的Richard Mille和愛彼（Audemars Piguet）交出漂亮作品，江詩丹頓（Vacheron Constantin）不負264年工藝，同樣精采。

Audemars Piguet 創新局！ CODE 11.59魔鬼藏在細節裡。

說到愛彼（Audemars Piguet）的品牌符碼，不少人直覺想到八角型錶殼的皇家橡樹系列，這款具有高度識別性的錶款，已獨領風騷超過45年，今年推出的CODE 11.59將成為愛彼全新符碼，這也是愛彼睽違24年終於推出的全新錶款系列，自然備受期待。

CODE 11.59的命名有著愛彼的使命和期待，CODE拆解開來各自代表Challenge挑戰、Own根源、Dare勇敢、Evolve進化，11.59則是午夜之前、迎向明日的最後一分鐘，象徵愛彼永遠走在明日的第一步，從命名便可看出愛彼對此系列寄予厚望。不像皇家橡樹以外型取勝，CODE 11.59將一切心思隱藏在細節裡，錶盤上的Audemars Piguet字母logo，以多道複雜工序打造立體感；鏡面錶殼以各種弧形組成，如光學儀器般的放大效果，打造通透明亮的讀時體驗，這是必須放大、拆解錶殼，才看得出其中的奧祕；鏤空錶耳則是為了更服貼手腕，相較之前的錶款，CODE 11.59低調內斂許多。

10款新錶 6款全新機芯 4款複雜功能

不過CODE 11.59也有許多愛彼的經典印記，例如錶殼以上下兩個圓形夾著中層的八角型，更別說這系列10只錶款共搭載6款全新機芯，其中4款是複雜功能，只有愛彼這樣的機芯標竿才做得到，也難怪愛彼會說這是一個「打破傳統、經典作品現代進化的系列」。

圖片提供／Audemars Piguet

Audemars Piguet CODE 11.59萬年曆腕錶。

Audemars Piguet CODE 11.59飛行陀飛輪腕錶。

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