Ecco老爹鞋 水陸兩棲超強悍

2019-02-22

﹝記者方惠宗／台北報導﹞時尚「老爹鞋」方興未艾，從「街頭」走進「都會」，更從「都會」走向「戶外」！丹麥鞋履品牌Ecco看準市場對於機能鞋款需求的提升，結合時尚外型與創新科技，推出城市戶外健行鞋「OMNI-VENT翱翔系列」，標榜360∘環繞透氣與100%全面防水，既適合都會風格，又符合健走、露營等休閒活動所需，品牌視為「史上最強的全能水陸雙棲鞋」。

Ecco一向致力研發高科技製鞋技術與創新皮革，OMNI-VENT翱翔系列成功突破傳統休閒鞋、運動鞋和戶外登山鞋的界線，將所需功能融合一體，不變的是一貫的簡約北歐風，適應都會穿著、風格俐落。業者稱，OMNI-VENT系列採「GORE-TEX SURROUND科技防水膜」技術，使其與鞋面和內裡緊密接合、包覆足部，並搭配「EXHUAST GRID透氣系統」，於鞋底建置橫向中空管，將空氣導入鞋底循環流通，達到360∘環繞透氣、100%全面防水的效果，「雨天也能自在穿著！」

為了確保行走的舒適性，鞋履採用彈性、吸震PU材質，令步行的緩衝與彈力達到平衡，並為橡膠大底賦予立體刻紋，提供防滑、抓地力，業者強調，「即使在登山、健走等戶外活動，面對不同地形考驗也能輕鬆克服。」款式上，除了以柔韌牛皮製成的男、女基本款，亦有厚度更薄、更輕盈的「DYNEEMA皮革限定款」，且比一般皮革多5倍的強韌度。

圖片提供：Ecco

Ecco結合強化纖維與頂級牛皮製作OMNI-VENT翱翔系列DYNEEMA皮革限定款，男款，10,580元；女款，9,980元。

Ecco OMNI-VENT翱翔系列擁有360∘環繞透氣與全面防水功能，雙足隨時保持透氣乾爽。

Ecco打造水陸雙棲「老爹鞋」，推出全新城市戶外健行鞋OMNI-VENT翱翔系列。女款，8,380元；男款，8,980元。

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