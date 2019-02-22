三星新旗艦S10 頂規版飆破5萬元

2019-02-22

﹝記者吳佩樺／舊金山報導﹞三星最新旗艦手機S10系列登場，包括S10+、S10、S10e，台灣同步全球首發3月8日上市，單機價格24,900元起跳，最頂規的S10+飆破5萬元，再度刷新三星自家紀錄。

旗艦手機飆漲「回不去」，三星跟蘋果儼然成為價格追逐戰，去年蘋果iPhone Xs Max 512GB衝破5萬元，讓人「驚呆」，三星不甘示弱，今年頂規版S10+也跟進闖過5萬大關，讓網友直喊「買不下手」，而三星高價策略是否能奏效，很快就能揭曉。

S10系列共有6.4吋S10+、6.1吋S10、5.8吋S10e三款，最頂規的S10+獨有陶瓷版引進12GB+1TB、8GB+512GB，售價分別52,900、39,900元；一般版8GB+128GB則32,900元。

主攻大容量 6GB+128GB機型起跳

至於其他二款，S10為8GB+128GB，售價29,900元。S10e是6GB+128GB，售價24,900元；S10e瞄準入門旗艦市場。

此次S10系列記憶體從6GB起跳，最大12GB，完全沒有小容量機型，儲存空間自128GB起跳，最大達1TB。台灣三星行銷處資深協理邱柏青表示：「看好在大尺寸、大容量趨勢下，S10系列銷售表現會比上代成長10%。」S10系列自2月25日至3月4日開放預購。

S10+、S10、S10e的相機鏡頭配置不同，S10+是前2後3、S10前1後3、S10e前1後2。S10+、S10的後3鏡頭涵蓋廣角、2倍光學變焦、123∘超廣角；S10e則無2倍光學變焦。

此外，近年手機產業因為各家產品差異化小，民眾換機週期拉長，讓整體市場顯得「冷靜」，摺疊手機可望成為力捧新星。三星昨日全球記者會除了發表S10，很大的焦點比例其實都放在以未來手機概念打造的Galaxy Fold。

Galaxy Fold摺疊起來正面有4.6吋螢幕，整個螢幕打開是7.3吋，總共塞進6顆鏡頭，全球4月底陸續上市，喊出1,980美元、逾台幣6萬元，十分昂貴，台灣是否有計畫開賣，台灣三星僅回答「不排除任何可能，市場有需求的話，會盡力跟總部爭取。」

圖片提供：三星

表格

三星摺疊手機Galaxy Fold，售價1,980美元、逾台幣6萬元，台灣尚無明確上市計劃。

三星S10系列具備反向無線充電功能，能替其他手機充電。

三星S10系列，3月8日在台上市，單機價格24,900元起跳，最高規要價52,900元。

三星S10系列僅S10e（中）採用平面螢幕，其他二款都是曲面螢幕。

三星S10系列加入超聲波指紋辨識技術，但S10e不具備。

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