上半年高階Android手機大戰開打 三星十週年旗艦S10多機齊發 摺疊Galaxy Fold酷炫吸睛

2019-02-21

記者吳佩樺／舊金山報導、攝影

全球行動通訊大會2019 MWC下週登場，三星搶先今（21）日凌晨3點在美國舊金山發表邁向10週年Galaxy的新旗艦S10系列，包括S10+、S10、S10e。備受矚目的摺疊手機Galaxy Fold一併亮相，十分酷炫吸睛。

摺疊手機 手機產業下一個力捧新星

根據國際市調機構IDC指出，全球手機市場已連續5季出貨量下滑。因此相比S10系列，摺疊手機Galaxy Fold更吸引眾人目光，可望成為手機產業下一個力捧新星。

事實上，三星早在去年11月的開發者大會曝光摺疊手機Galaxy Fold，如今掀開更多真面目，整支手機打開是7.3吋螢幕，闔起來正面仍有一塊方便單手操作的4.6吋螢幕。螢幕全展開時機身厚度僅6.9公厘，比S10系列還薄，摺疊後是17公厘，官方表示實際測試營幕開闔次數能高達20萬次，若以每天開闔100次計算，至少能用5年。總共搭載了6顆鏡頭，不管是打開或摺疊狀態下都能前後拍照、不受限制。

S10系列 台灣上市資訊今上午公布

摺疊手機Galaxy Fold預計第二季全球上市，詳細販售訊息尚不明朗，「高貴」售價是免不了的。S10系列3月8日全球首發上市，台灣今日上午旋即舉辦記者會，公布在台開賣資訊、價格。

而早在發表會前，S10系列大致上已被「爆料光光」，S10+、S10、S10e分別為6.4吋曲面、6.1吋曲面、5.8吋平面螢幕，以S10+最旗艦，S10e相對入門；最高搭載12GB記憶體、1TB儲存空間。

三星本月推出的中階A8s率先採用開孔螢幕，用來放置前鏡頭，沒有「瀏海」或「水滴」讓全螢幕「放大放滿」，S10系列延續該設計，且用上最新Dynamic AMOLED，亮度提升14%，藍光減少41%；獲得HDR 10+認證。

因應多鏡頭風潮，S10+、S10搭載後3鏡頭，雙光圈廣角鏡頭搭配2倍光學變焦鏡頭、以及123°超廣角鏡頭，S10e則少了2倍光學變焦鏡頭。前鏡頭部分，S10+具備雙鏡頭，S10、10e都是單顆前鏡頭。此外，影片拍攝強調進階防震，自拍錄影畫質高達4K。

S10系列其他主打還包括導入AI人工智慧學習、超聲波螢幕指紋辨識、反向無線充電、IP68防水、AKG雙喇叭等。不同於市面手機大多運用光學螢幕指紋辨識，超聲波技術強調不會受到光線影響，辨識速度更快、更準確，不過S10e仍採傳統指紋辨識鍵，設置在機身側邊。總結評論，S10系列堪稱一款「集大成」的旗艦手機，但驚豔亮點不算多。

值得一提的是，因應5G趨勢，三星特別推出S10 5G版，台灣5G尚未上路，不會引進。

重要功能 後3鏡頭 123°超廣角

S10+、S10搭載後3鏡頭設計，包括廣角、2倍光學變焦、超廣角，最廣可拍到123°畫面。另一後雙鏡頭的S10e則無2倍光學變焦鏡頭。

超聲波螢幕指紋辨識

S10系列加入超聲波螢幕指紋辨識，雖然辨識速度快、準確度高，但缺點是貼上螢幕保護貼會影響辨識度，官方表示會內附原廠保護貼來解決該問題。其中S10e不具備該功能。

反向無線充電

S10系列都具備華為Mate 20 Pro的反向無線充電功能，變身無線充電板，只要是支援Qi規格的手機都能進行充電。

相機建議構圖

S10系列加入拍照建議功能，透過引導圖示，幫助拍出最佳構圖，當出現最佳構圖時，相機會自動拍攝，主要是以水平線為基準。

S10系列比一比

廣角（記者吳佩樺影）

反向無線充電

123°超廣角（記者吳佩樺影）

三星摺疊手機Galaxy Fold一併亮相，螢幕整個打開是7.3吋。

相機建議構圖（記者吳佩樺影）

2倍光學變焦（記者吳佩樺影）

三星S10系列，有多色可選擇，其中S10e還有推出黃色。（記者吳佩樺影）

超聲波螢幕指紋辨識（記者吳佩樺影）

S10+、S10機身背面是橫列3鏡頭設計。（記者吳佩樺影）

三星摺疊手機Galaxy Fold一併亮相，螢幕整個打開是7.3吋，原型機示意圖，非上市實機。（記者吳佩樺影）

三星S10系列今日在美國舊金山發表。（記者吳佩樺影）

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