巨型行李箱扭蛋機 轉好運送好禮

2019-02-21

﹝記者方惠宗／台北報導﹞一只高達三公尺的巨型行李箱降落在林口Outlet購物中心「Mitsui Outlet Park林口」，逛街民眾無不好奇圍觀！

這是新秀麗集團旗下美國第一潮流旅行箱American Tourister（簡稱AT）以全新洋紅色行李箱為形象所造的一座巨型扭蛋機。AT資深行銷經理林淑娟表示：「高達三米的巨型扭蛋機翻玩俏皮活潑的年度新色，祝賀新年好運，並將透過活動送出頂級好箱。」即日起至3月1日，只要在Mitsui Outlet Park林口與「AT巨型扭蛋機」合照、上傳個人FB或IG，並標註「#AT巨型扭蛋機」，就可參加線上抽獎，有機會贏得經典Curio旅行箱套組，「大、中、小箱一次擁有！」適逢國定假日開放現場扭蛋，「全館消費滿2千元（不含餐飲），並在AT粉絲專頁按讚，即可參加扭蛋一次，」有機會扭出總價19,500元的American Tourister旅行箱套組、潮流後背包、迷你行李箱造型USB，以及各國錢幣的開運紅包等，「每日限量600顆扭蛋。」

業者說，AT巨型扭蛋機將在3月2日移師台北信義新光三越香緹廣場，一日「快閃」，「上傳合照、在AT粉絲頁按讚，就可扭蛋。」

American Tourister全新洋紅色行李箱。20吋款，5,500元；25吋款，6,500元；30吋款，7,500元。

AT巨型扭蛋機蘊藏好禮，有機會扭出上萬元的旅行箱套組。

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