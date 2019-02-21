〈吹涼涼省摳摳①〉Panasonic空調 恆溫靜音節能─全新機種日本技術 省電淨氣 打造舒適居家環境

2019-02-21

〔記者凃盈如／台北報導〕天氣逐漸炎熱，為夏季選購空調，可於現在就做準備！消費者在選購空調時，對節能省電、 空氣清淨、恆溫靜音等機能重視， Panasonic於昨日在台北舉辦空調新商品發表會，推出全新空調機種，強調100%日本技術台灣同步，並提升省電、健康機能。

提到空調，消費者最在意的便是電費、舒適度與健康。對此，Panasonic持續創新，將節能、舒適、健康推向最高境界。業者表示，品牌本次發表的全新系列機種，皆取得CSPF能效一級認證，採用Panasonic AI控頻晶片搭載原廠高效率壓縮機，讓運轉效能最佳化，搭配DC直流變頻馬達等6大節能設計，更節能省電，省電效益甚至超越國家一級標準60%，為消費者更省荷包。此外，在舒適度與健康方面，Panasonic全系列機種搭載六大靜音關鍵技術與ECONAVI智慧控溫，以恆溫靜音打造更好的環境舒適度；此外，自2013年起空調機種開始搭載的獨家專利 nanoe健康科技，今年亦再升級，其中nanoe TM X可主動分解、nanoe TM -G可主動吸附PM2.5，經SGS認證去除率達99%，有效對抗室內空汙，加上PM2.5智慧偵測雙顯示，可看得見居家空氣品質、呼吸到清新健康的好空氣。

2019Panasonic 空調新商品，PX頂級旗艦系列。

台灣松下電器集團昨日發表Panasonic空調全新系列機種。

桌球界明星夫妻檔──福原愛與江宏傑，相當重視生活品質與寶寶健康，是Panasonic空調的忠實愛用者，今年再度接下Panasonic空調品牌代言。

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