Kenzo春意繽紛 活潑撞色夏氛圍

2019-02-19

〔記者方惠宗／台北報導〕時尚春色，「慶典」當道！Kenzo發表2019春夏系列，服裝上多采多姿的圖騰宛如延續春節氛圍，從鳳凰、玫瑰到復古波卡爾圓點等元素，帶來鮮明搶眼、充滿慶典氛圍的樂觀情懷。業者稱，Kenzo創意總監雙人組Humberto Leon和Carol Lim運用絢麗的印花設計，深入詮釋慶典、融合、樂觀等主題，這些漂亮的色彩組合以全球的多樣文化為靈感，讓人眼睛一亮。

在女裝，Kenzo以自然沉靜的仲夏為主題，將解構與無序感融入設計，同時運用高飽和度的酸性黃、深藍或紫紅與栩栩如生的玫瑰印花搭配，突顯著強烈對比下的反差之美，營造夏日氣氛。男裝以運動感體現完美比例，亮眼單品包括無領雙排釦夾克、運用大面積的亮色與撞色的長褲與短褲，玫瑰印花和靈動的藍色則被置於自然的米棕色上。品牌典藏的過往大秀邀請函也被化為幾何圖騰，大面積的呈現於襯衫，迎接「仲夏慶典」。

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