Volvo V60情遇巴塞隆納

2019-02-18

記者方維鐸／西班牙報導、攝影

西班牙近兩年鬧獨立的加泰隆尼亞地區首府巴塞隆納，長期以來一直是國內汽車媒體最常前往參加新車全球試駕活動的城市，獨立與否是當地人跟西班牙政府間的問題，這個充滿國際化色彩的濱地中海港都，有著明媚的風光、相對溫暖的氣候，各種道路四通八達、違規取締不嚴（這點相當重要），鄰近還有每年F1賽車進行賽季前測試的巴塞隆納賽道，無怪乎是國際汽車大廠最愛舉辦新車試駕活動的所在。

地處寒帶的瑞典Volvo車廠，近年幾款採用SPA矩陣式模組化底盤的新車都在巴塞隆納一帶舉辦全球媒體試駕活動，這次全新一代V60旅行車也不例外，再度邂逅於此風情萬種的地中海港都，讓北歐設計的簡約之美與理性實用相得益彰。

SPA矩陣式模組化底盤潛力無窮

Volvo從2014年底推出的XC90開始，即採用SPA矩陣式模組化底盤來發展新車，現行XC60則為60車系第一款以SPA矩陣式底盤打造的車款，跟此番試駕的全新V60在造型設計和內裝鋪陳免不了有許多雷同之處，然而這也是現今車壇流行品牌家族化色彩的一大通病，相信多數消費者已逐漸習以為常。

如果跟上一代V60相比，新V60的車身尺碼有著可觀的成長，車長增加126mm來到4,761mm，軸距增長96mm至2,872mm，即使相較BMW剛剛大改款的3系列亦不遑多讓。毋庸置疑，新一代V60的車室空間較前代有著可觀的進步，旅行車買家最在意的行李廂置物空間也不會讓人失望，後座椅背未傾倒即具有529公升的標準容量，若一舉將4／6分離椅背完全傾倒打平，最大載物容量可擴充至1,441公升，且縱深和平坦度均相當出色，將旅行車所標榜的空間實用性發揮到淋漓盡致。

Drive-E汽油雙增壓引擎動力澎湃

儘管V60的儀表控台鋪陳讓人有種似曾相似的感覺，但其Sensus資訊暨衛星導航控制介面不僅微微斜向駕駛人、操作上顯得十分便利就手，9吋整合觸控螢幕大大減少了實體控鍵、旋鈕的數量，讓中控台看起格外簡潔清爽。而Volvo向來講究的用料質感，在中間級距的60車系上也毫不含糊，提供多樣化的皮料色系與Inlays嵌飾素材搭配，體現北歐設計的精髓。

記者一行針對國內市場的偏好在現場選擇了V60 T6 AWD車型作為試駕主角，車上搭載Drive-E系列的2.0升直4汽油缸內直噴雙增壓引擎，可輸出澎湃強勁的310匹最大馬力，從2,200轉即展現峰值40.8公斤米的最大扭力，藉由齒比銜接綿密順暢的8速手自排系統，及具備Instant Traction™即時循跡功能的AWD電子控制全時4輪驅動系統，在巴塞隆納近郊蜿蜒起伏的山路上驅策起來極為穩健明快，雖不像德國高級品牌對手那般硬朗緊繃，卻也展現出從容不迫的流暢安適，對喜愛輕鬆悠遊的駕駛人來說，未嘗不是一種美好的駕馭體驗。

Volvo Cars Taiwan預計會在今年第3季將全新一代V60旅行車和S60房車一併導入國內，除了台灣消費者所熟知的Drive-E系列汽油引擎外，當然也少不了搭載Twin Engine AWD插電式油電混合動力系統的車型，提供消費者多樣化的動力和車型選擇。

Volvo全新一代V60旅行車去年在西班牙濱地中海大城巴塞隆納舉行新車試駕活動，讓全球媒體見識SPA矩陣式模組化底盤的驚人可塑性，以及這家瑞典車廠工藝科技持續精進的成果。根據原廠性能數據，試駕的V60 T6 AWD由靜止加速到時速百公里僅需5.8秒，極速則被約定成俗地限制在250公里／時。

在巴塞隆納周遭的山路上馳騁將V60 T6 AWD穩健的操控表露無遺，其AWD電子控制全時4輪驅動系統具備Instant Traction™即時循跡功能，能透過電子管理系統持續監測引擎轉速、扭力輸出、車輪速度、油門及煞車的動作，將各種路面的循跡穩定性最佳化，讓駕駛人驅策起來更有信心。

下榻飯店外展示一輛車頂架上獨木舟、車尾外掛自行車的V60，旅行車卓越的載運能力無疑是戶外休閒的最佳拍檔。

這具2.0升直4缸內直噴雙增壓引擎，可輸出310匹最大馬力及40.8公斤米峰值扭力，原廠公布WLTP的平均油耗數據，每公升汽油可跑11.1～12.5公里，以此等動力性能的中型旅行車算是可圈可點。

儀表控台乍看其實跟國內已販售的現行XC60相當貌似，中控台設計略微斜向駕駛人，Sensus資訊暨衛星導航控制介面可透過9吋整合觸控螢幕來控制衛星導航、恆溫空調、娛樂系統及車輛設定。

代號AW TG-81 SC的8速手自排變速箱齒比銜接綿密順暢，將動力效能揮灑得淋漓盡致，提供絕佳的性能表現。

LED頭燈組整合了俗稱「雷神之槌」造型的LED日行燈及ABL自動轉向照明功能，照明與辨識效果均相當出色。

本車標配12.3吋數位整合資訊儀表組，儀表板訊息會依駕駛的需求動態調整，使用導航系統時會將地圖放大，時速及轉速表則自動縮小。

以SPA模組化平台打造的新一代V60旅行車擁有2,872mm的長軸距，後座乘坐起來十分寬敞舒適，頭部及腿部空間都非常充裕。

V60的行李廂容量為529公升，若將後座4／6分離椅背往前傾倒打平，置物容量可進一步擴充至1,441公升。

Volvo V60 T6 AWD 小檔案

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