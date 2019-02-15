酸甜草莓季 大賣場粉紅甜心誘人

2019-02-15

〔記者林欣若／台北報導〕酸甜浪漫的草莓季又來到，大賣場紛紛推出期間限定新品，大搶粉紅商機，全聯自有甜點品牌We Sweet，讓草莓入餡成為吐司、或加上卡士達餡、北海道生乳，打造豐富口感的草莓甜點。

全聯去年耶誕推出草莓卡士達蛋糕大受好評，今年We Sweet一口氣推出15款草莓系列甜點，包含10款冷藏甜點及5款預購商品，全聯與農業試驗所合作栽種草莓，經由農試所技術指導，採用無菌栽培健康種苗，成長過程中不使用生長激素、開花採收後使用無毒防治資材，透過健康安全管理、減少用藥，提供安心草莓甜點系列。為了確保草莓季甜點預購品項的高品質及商品穩定性，全聯採「每週限量」的銷售方式，消費者於每週四前訂購，可於週日取貨。

愛買即日起至2/28日舉行草莓季活動，推出50款期間限定零食餅乾、酒類飲料，最低76折起，愛買現做草莓烘焙自一月份陸續推出新品，其中最受歡迎的是草莓塔，每日全台熱銷2,000個，愛買使用香氣濃郁、口感紮實的草莓，強打現做現賣，新鮮入口。零食部分，愛買精選超過50款日韓巧克力和餅乾，新品多達兩成，今年不只甜蜜草莓風味，更強調多層次口感，愛買預計這波草莓季活動可增加三成買氣。

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圖片提供：全聯、愛買

愛買北海道草莓蛋糕，特價3個99元。

愛買格力高巨人甜筒草莓風味，特價49元。

全聯We Sweet草莓慕斯奶凍捲，一盒210g／89元。

全聯推出15款草莓甜點，口感豐富、口味多元。

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