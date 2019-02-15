精油髮浴人蔘滋潤 春季養髮好時機

2019-02-15

〔記者凃盈如／台北報導〕 氣溫逐漸回升，換季養髮正式好時機。擁有「髮品界香奈兒」稱號的RF荷那法蕊，公開品牌去年暢銷排行榜以及髮膚養護趨勢。業者指出，強健固髮髮浴熱潮持續延燒，尤以品牌經典的FORTICEA「複方精油養護髮浴」受到矚目，該品項擁有完整包覆天然柑橘、薰衣草、迷迭香的精油球體，能在深度清潔的同時注入強健能量活絡頭皮，讓髮根強韌有蓬鬆光澤感、豐盈亮麗，是品牌連續9年蟬聯暢銷排行榜冠軍。

此外，能緩解敏弱頭皮膚況，維持頭皮健康的ASTERA紫苑草舒緩髮浴則拿下暢銷排行榜第二名，顯示落髮與敏弱肌問題仍為髮膚保養市場大宗。

隨著韓劇《阿爾罕布拉宮的回憶》熱播，女主角朴信惠在劇中飾演的鄭熙珠，擁有富光澤感的髮質，是許多觀眾關注的焦點，她下戲時透露，髮質是約會好感的決勝的關鍵，所以她也注重定期為頭皮深層清潔、去角質，如同照顧臉部肌膚。她推薦「呂Ryo滋養韌髮系列」，可以頭皮SPA的四個簡單步驟，就在家為頭皮的健康打底，搭配簡單按摩，就能讓頭皮好好放鬆、吸收精華。至於深受眾多歐美名人喜愛的美國天然專業護理品牌rahua，則全新推出「保濕舒緩洗髮精系列」，以純天然植萃成分，乳霜質地的潤澤洗髮精和潤髮乳，幫助頭皮保濕、潤澤，並維持油水平衡，有效解決頭皮敏感問題，同時照護頭皮和髮絲，賦予髮絲健康彈性。

圖片提供：10/10 HOPE、RF荷那法蕊、呂Ryo

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