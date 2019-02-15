香奈兒春夏 雙側包海灘球就是要度假

2019-02-15

〔記者王瀅娟／台北報導〕輕鬆海邊度假去，這就是Chanel香奈兒春夏系列要說的故事！

招牌的斜紋軟呢盈泛著陽光沙灘上貝殼的閃亮感，或是高空鳥瞰沙灘時所見的點點色彩，製作成優雅的套裝，或沙灘上常見的A-Line洋裝。延續2018秋冬高級訂製服的拉鍊開衩設計，及膝裙多有此設計，露出內搭的熱褲或迷你裙；本季推出的特色寬褲裙內側也有拉鍊開衩，行走時更加飄逸飛揚。創意總監卡爾．拉格斐兒時熱愛的德國小海灘成為本季印花圖騰靈感來源，鳥瞰海灘所見的遮陽傘、海灘巾、海灘椅以簡化的幾何形狀呈現。

春夏配件依然很有梗，除了以海灘球為靈感打造的皮革拼接球型包與硬殼包、藤編方形野餐籃、巨型珍珠鍊帶提把鍊帶包外，全新推出「雙側包」，讓女人再也不必煩惱要怎麼同時揹2個包出門。以皮革束帶連結2個鍊帶方包，攜帶方法如揹背包，再於胸前扣起皮革束帶，包包便可固定於身體兩側，兼顧實用與身體裝飾功能，還解放了雙手可做更多事，個性十足。

圖片提供：Chanel

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