台灣手排車市場的困境

2019-02-14

記者方維鐸／專題報導

台灣從上個世紀1990年代開始汽車市場快速蓬勃發展，一方面也伴隨著自排變速系統的興起，因此1990年代中期以後，台灣車市的手排選擇愈來愈少，甚至搞到想開手排車的人都沒車可以買了。這種不平衡的現象持續10多年後，手排車擁護者也逐漸累積了較大的聲量，經常提出「進手排我就買」之類的說詞，但事實上有車商真的進了手排車，反而面臨車賣不掉、乏人問津的窘境。

其實手排與自排就只是汽車文化發展的現象，汽車比較早開始普及的歐洲地區，由於一般民眾開始擁有汽車的年代自排系統尚未形成氣候，因此大家都是買手排車，如此代代承傳，而家中年輕成員開始學開車用的也都是長輩的手排車，所以就維持開手排車的習慣和傳統。亞洲第3世界地區汽車普及的年代，自排系統發展得更加成熟，多數人家中第一輛車都買的是自排車，所以接下來自然而然都會開自排車，相對手排車在這樣的環境就會顯得十分弱勢。而台灣，正是這類後發汽車市場的代表性地區，所以現在年輕人不習慣開手排車也是很正常的現象。

在這樣的市場氛圍下，車商順應主流需求，沒有理由要引進手排車，國產車製造商更不會生產手排車，因為絕大多數消費者都不會買，加上導入少量手排車還牽扯到新車法規認證和後勤零件備料的複雜問題，多半車商會選擇放棄這個獲利困難的小眾市場，致使國內手排新車的選擇屈指可數。

近來很多國內媒體同業常會錯誤引述國外車廠性能車研發部門主管（如BMW的M部門）的言論，斷章取義說手排車將走入末路，被自排車全面淘汰，這是種荒唐無知的說法，殊不知那是針對金字塔頂端高性能車所提出的見解，性能車款需要檔位更多的變速系統來發揮動力性能，手排變速箱的極限就是6檔（極少數手排7檔的車都非常難開），他們要強調的是性能車需要更多檔位，所以不再適合配置手排變速箱。然而對一般平價大眾車款而言，手排仍是經濟可靠的選擇，你如果去歐洲旅遊，看看滿街的平價國民車，就會發現絕大多數都是手排，如果車廠不再推出手排車，恐怕就會掀起一場比黃背心運動更嚴重的災難。所以說台灣市場手排新車不多，並不表示這個世界都不開手排車，每個地區都有不同的汽車文化特性與現象。

圖片提供／BMW、MINI、Peugeot、Subaru、Toyota

MINI John Cooper Works這樣刁鑽富駕駛樂趣的性能鋼砲，在國內始終都有手排車的需求，但現行小改款新車換上Steptronic 8速手自排系統後，是否還有堅持要買手排的消費者，仍有待觀察。

代理法國Peugeot的寶嘉聯合目前是國內引進手排車最多的進口車代理商，因為像是308 GTi這樣的性能鋼砲原廠只推出手排車型。

Subaru WRX性能房車雖有供應自排車款，但更硬派跑格的WRX STI同樣只有手排一種選擇。

Toyota 86小跑車在國內一直有引進手排車，是目前這個大眾化品牌旗下唯一的手排選擇。

現階段BMW總代理汎德公司仍開放M4 Coupé接手排車的訂單。

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