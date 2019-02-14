國內SUV市場「唯一」手排選擇 － Peugeot 3008 BlueHDi手排款試駕

2019-02-14

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

2017年在國內推出即獲得不錯迴響的Peugeot 3008中小型SUV，原先規劃要引進低稅金、小排氣量的1.2 PureTech汽油手排車，後來因為種種因素改引進本文試駕的1.6 BlueHDi手排車，希望能滿足國內極小眾手排SUV買家的期待。

本車搭載原廠代號DV6FC的1.6升BlueHDi柴油共軌Turbo引擎，可輸出120匹最大馬力與30.6公斤米峰值扭力，搭配齒比銜接綿密順暢的6速手排變速箱，由靜止加速至時速百公里需時11.2秒，極速可達189公里／時，能源局公布的歐規平均油耗每公升柴油可跑19.6公里，耗能表現為1,200～1,800cc最佳的第1級。

駕駛手排3008 BlueHDi追求的絕非速度快感，而是一種手腳並用的駕馭感，享受踩下離合器打檔的過程，體驗人車互動的行動趣味。本車轉向反應迅速精準，車身動態靈活而不失穩定，澎湃的扭力驅策起來相當暢快。這輛選配有Grip Control®抓地力控制系統的試駕車，可透過輪速訊號及ESP系統模擬出因應一般道路、雪地、泥濘、沙地等路況的循跡抓地效果，並搭配225/55R18的Mud & Snow特殊輪胎，提供一定程度的off road能力。

坐進3008 BlueHDi駕駛艙，首先映入眼簾的是第2代PEUGEOT i-Cockpit®駕駛導向直覺式操作介面，讓駕駛人從小盤徑雙輻方向盤上方檢視12.3吋全數位式儀表板，更專注於前方的路況。車內標配運動風格織布座椅，駕駛座並具有可調式腿靠設計，提供駕駛人良好的腿部支撐；時尚有個性的布料花色，視覺感和乘坐感均相當出色。

Peugeot總代理寶嘉聯合將3008 BlueHDi手排車型開出119.8萬的售價，然而那些整天說「進手排我就買」的隱形消費者並沒有現身，看起來又是一場美麗的誤會，只能說車商對這種話認真就註定會蒙受損失。

這輛Peugeot 3008 BlueHDi手排試駕車標配了3D立體鍍鉻直瀑式水箱護罩、鍍鉻玻璃上窗框，足下則為選配Grip Control®抓地力控制系統的18吋專屬鋁圈與225/55R18 Mud & Snow特殊輪胎。

Peugeot 3008透過個性鮮明的獅爪造型LED尾燈、後保桿鍍鉻裝飾，營造出時尚動感的風格。

柔韌明快的懸載設定，無論在快速道路或蜿蜒山路上都能提供不錯的操控樂趣，手排車0～100公里／時加速需時11.2秒，帳面數據雖不算快，但開起來就是很有fu。

這具原廠代號DV6FC的1.6升直4柴油共軌Turbo引擎，可輸出120匹最大馬力與30.6公斤米峰值扭力，能源局的平均油耗每公升柴油可跑19.6公里，達到1,200～1,800cc級距最佳的1級耗能標準。

第2代PEUGEOT i-Cockpit®駕駛導向操作介面，讓駕駛人從小盤徑雙輻方向盤上方檢視12.3吋全數位式儀表板，更能專注前方路況。

本車6速手排鏤空造型的排檔頭手感出眾，離合器行程不算短，但檔位十分明確好打；左前方旋鈕為選配的Grip Control®抓地力控制系統，可透過輪速訊號和ESP電子車身穩定系統，模擬出因應一般道路、雪地、泥濘、沙地等路況的循跡抓地效果。

旋鈕為選配的Grip Control®抓地力控制系統（特寫）。

行李廂標準容量為520公升，若將60/40分離設計的One-Touch後座椅背傾倒打平，可形成置物容量1,482公升的平坦置物空間。

Peugeot 3008 BlueHDi手排 小檔案

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