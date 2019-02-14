Ferragamo打出名人牌 新品售罄迅速

2019-02-14

〔記者方惠宗／台北報導〕網路流量創造銷售量？義大利精品Salvatore Ferragamo日前發表，由女士系列創意總監Paul Andrew全新打造的Gancini Monogram新品，即邀來全球各地時尚人士合作、拍攝宣傳影片，當中包括重心移往美國的菲律賓部落客Bryanboy、Caroline Daur與Pelayo Diaz等饒富名氣、IG粉絲數破千萬的時尚網紅，為這個象徵Salvatore Ferragamo品牌標識的圖案大搶網路聲量。

「Gancini」是Salvatore Ferragamo獨有的雙鉤飾釦圖案，靈感源自Ferragamo的總部大樓、義大利佛羅倫斯的中世紀私人宮殿「斯皮尼費羅尼宮」（Palazzo Spini Feroni）側邊牆面，用於拴住馬匹的鍛鐵製品。這個圖案現已成為Salvatore Ferragamo的品牌標識，代表其核心價值。從服裝、圍巾，以及各式包款、腰帶、鞋履等配飾，Paul Andrew以獨特的想法重新詮釋這個象徵著品牌歷史傳承、精湛工藝與出色品質的經典符號，彰顯並提升Gancini的美感。據悉，該計畫推出至今一個月來，獲得極佳的市場回響，鞋履、包款等相關配件詢問度爆表，部分服飾更是迅速售罄。

圖片提供：Salvatore Ferragamo

Salvatore Ferragamo Gancini Monogram低跟鞋，23,500元。

Salvatore Ferragamo Gancini Monogram黑色小牛皮水桶包，64,900元。

攝影部落客Tamu McPherson參與Salvatore Ferragamo Gancini Monogram形象短片演出。她全身穿上Gancini Monogram服飾與配件。

Salvatore Ferragamo邀請知名時尚界人士演繹全新Gancini Monogram系列，時尚部落客Bryanboy（前排右一）、Caroline Daur（前排右二）等都在其列。

Salvatore Ferragamo Gancini Monogram造型皮帶，15,900元。

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