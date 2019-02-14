情人送愛心成對速配 鑽石堅定真情

〔記者王瀅娟／台北報導〕情人節送愛心圖騰或造型禮物表愛意太過理所當然，出奇制勝更能贏得芳心！Cartier卡地亞最具「愛」的代表性珠寶非Love系列莫屬，然而釘子造型的Juste un Clou系列或許更適合情人們成對佩戴，更能彰顯深具個性的現代情侶。
充滿愛的大自然處處是情話靈感，De Beers於情人節推出Dewdrop系列全新鑽石鍊墜，靈感源自拂曉時分花瓣上凝結的露珠，稱讚情人氣質清新脫俗之外，亦象徵兩人嶄新的開始與無限的可能。MIKIMOTO的Universe Elements取材自宇宙構成的四大元素「水、火、土、空氣」，將代表水的圓形、代表火的三角形、代表土的正方形融入設計中，珍珠與鑽石的光芒代表無所不在的空氣，四大元素的結合象徵情人是賴以維生不可或缺的存在。Trollbeads的戀愛鳥精靈珠，乘載著你的心意，停留在情人的腕間，天天說悄悄話。
代表熱情的紅色與浪漫的粉紅色是情人節熱門色，Chaumet Josephine Aigrette系列推出鑲嵌粉紅石英與鎂鋁榴石新款，王冠造型的設計，說明她是你心目中的女王。Dior Rose des Vents系列新推出紅色瓷漆玫瑰金手環，羅盤玫瑰裝飾在愛情海洋中指引方向，以愛人的心意為依歸。
圖片提供：Cartier、De Beers、MIKIMOTO、Trollbeads、Chaumet、Dior
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MIKIMOTO Universe Elements日本Akoya珍珠鑽石戒指，152,000元。
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Dior Rose des Vents羅盤玫瑰扭結稻穗圖案玫瑰金與紅色瓷漆手環，222,000元。
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Chaumet Josephine Aigrette玫瑰金粉紅石英鑽石戒指，215,000元。
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De Beers Dewdrop 18K白金鑽石鍊墜，103,000元。
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卡地亞Juste un Clou系列戒指及手環是別出心裁的情人節禮物之選。
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卡地亞Juste un Clou玫瑰金鑲鑽項鍊，118,000元。
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