情人節燭光餐 應景佈置添心意

2019-02-14

〔記者凃盈如／台北報導〕西洋情人節就在今天，接著3月14日的「白色情人節」也即將到來，整個月都是慶祝愛情的好時機，飯店、餐廳也推出多款應景情人節的餐點吸客。台北君悅酒店自即日起至3月17日止，於二樓茶苑推出「心心相印」雙人下午茶套餐，由法籍甜點主廚博豊安（Julien Perrinet）廚藝團隊打造一列繽紛鹹甜點心，讓情侶一起體驗繽紛多樣的浪漫風情；超人氣美式夏威夷料理餐廳Eggs’n Things，除了推出全新的「火山水果法式吐司」，另以經典熱銷的「草莓鮮奶油火山鬆餅」向戀人招手，該品項以來自美國的草莓及獨家配方糖漬，搭配秘製的火山造型鮮奶油及夏威夷果，展現輕盈香甜不膩的口感，好吃、美拍，雙人共享十分甜蜜。

若是希望在家裡營造情人節氛圍，其實找對佈置方式，不用花大錢也能讓另一半感動。IKEA PÄRLBAND小蠟燭燭台，金屬的線條摩登有氣勢，上方可放置蠟燭製造浪漫， 有了它，燭光晚餐信手捻來；黃銅色的MYRHEDEN附夾留言板，則是展示兩人生活照、戀人絮語的小道具，可以收攏兩個人共同的美好回憶；若搭配精挑細選的禮物，可將禮物放在玻璃材質的BEGÅVNING展示架內，搭配一朵小花，置於居家空間讓戀人「尋寶」，就能夠製造驚喜。此外，SVARTRÅ裝飾燈串，也是輕鬆為空間營造暖度的利器，可讓客廳、臥室顯得溫暖有情調，為情人節加「氛」。

圖片提供：IKEA、台北君悅酒店、Eggs’n Things

IKEA PÄRLBAND燭台，輕鬆為燭光晚餐加分，499元。

Eggs’n Things熱銷明星商品「草莓鮮奶油火山鬆餅」輕甜版 ，360元。

台北君悅酒店茶苑推出「心心相印」雙人下午茶套餐，每套1,680元+10%。

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