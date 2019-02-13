情人粉愛 Kenzo限量愛眼丘比特

2019-02-13

﹝記者方惠宗／台北報導﹞西洋情人節將至，象徵浪漫、溫婉的時尚粉色系也開始「放閃」！Kenzo推出情人節膠囊系列，以紅色、灰色、藍色和粉色，加上「愛眼丘比特」圖騰，傳遞對這個浪漫節日的熱愛。德國精品MCM也以粉色珍稀蛇皮與天鵝絨面料打造獨特列，綴以水晶與鉚釘元素，在這專屬情人的節日為愛閃耀。

Kenzo在「微風南山」快閃店推出限量版「I♥KENZO」系列，品牌最具辨識度的單眼圖標被運用在傳播愛的「愛眼丘比特」圖案，上衣、帽衫、T恤等，都有手持心形弓箭頭，或是心形瞳孔圖案，充滿個性的可愛萌樣，相當吸睛。而腰包、帽子和球鞋上，也能發現加入心形的品牌標誌。

MCM為Soaring Heart系列的粉色珍稀皮革點綴施華洛世奇水晶，堆疊出閃亮動人的愛心，搭配象徵品牌的月桂王冠，傳達寵愛浪漫，有肩揹包與相機包兩種款式。Velvet Crystal Studs系列以天鵝絨面料營造奢華手感，鉚釘與施華洛世奇水晶以細緻衍縫技法展現代表品牌的M字圖樣，手法低調巧妙，共有後背包、肩揹包、腰包與相機包等款式。

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